芸人界でも指折りのJリーグ好き・お見送り芸人しんいち。なんと、この番組でのサッカー愛がJリーグ公式に認められ、月間MVPやベストゴールなどを表彰する「J2・J3百年構想リーグWEST」の月間表彰選考委員に任命されたのだ！ そこで今回は滋賀県初のJリーグクラブ・レイラック滋賀FCを訪問。選考委員・しんいちがその魅力を徹底調査する。そんな中、突如スタジアムに現れたチアリーダーの正体とは…！？

【TVer】 選考委員・しんいちが滋賀期待の若手選手を直撃！ チーム屈指のスピードとドリブルを誇る次期スター候補の素顔は、芸人顔負けの仲間から愛されるムードメーカー！

しんいちがやってきたのは、今シーズンからJ3に参入するレイラック滋賀FC。半年間、公式の選考委員を務めることになったしんいちは、いつにも増して超真剣な表情だ。選考委員として、ふいにある“監禁ロケ”などで物理的に無理な場合以外は、できるだけ試合をチェックしているとか。

そんな中、しんいちのもとに現れたのは、レイラックを支える広報の田中瑞絵さん。

「レイラック滋賀FCの魅力を一緒にPRしてほしいです！」という彼女のお願いに、しんいちはひと肌脱ぐことに。

クラブをより知ってもらうため、田中さん、北條真汰選手、小野寺健也選手とともに彦根市の「ひこにゃんミュージアム」でPR活動を実施したしんいち。

そして田中さんから「最高に助かりました」とお礼を言われ、「なんてったって僕は選考委員ですから」とドヤ顔を決める！

続いてやってきたのは、 レイラックのホームで、2023年に開業したばかりの「平和堂HATOスタジアム」。ホームのゴール裏にそびえ立つのは、国宝・彦根城。さらに反対側には日本百名山の伊吹山という、Jリーグ60クラブの中でも屈指のロケーションを誇るスタジアムだ。

すると、なぜかそこへチアリーダーが乱入！ 一同の前でキレッキレのダンスを披露するが…その正体は、先ほどとは雰囲気が一変した広報の田中さん！ 実は田中さん、広報とチアダンスチーム「Reis」のメンバーという“二刀流”でチームを全力応援しているのだ。

田中さんの変貌ぶりに驚くしんいちだが、クラブの一人ひとりが抱く熱い想いにはすっかり感銘を受けた様子。

最後は、しんいちのギターに乗せて、田中さんがパフォーマンスを披露！ この模様はしんいちの冠番組『サッカー応援するよ ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』（ABCテレビ）3月1日放送回で紹介された。