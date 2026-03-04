◇オープン戦 ドジャースーガーディアンズ（2026年3月3日）

ドジャースの佐々木朗希投手（26）が3日（日本時間4日）、オープン戦のガーディアンズ戦に先発。今春2度目の実戦登板で、初回に1死も奪えずに降板となったが、2回からオープン戦特別ルールで再登板した。

初回に四球、安打、四球から満塁本塁打を浴び、5人目にも四球を与えたところで降板した。わずか23球だった。

だが、2回にOP戦特別ルールにより、再びマウンドへと上がると、別人の投球だった。先頭の2番・ロッキオを空振り三振、3番・ラミレスを左飛、1打席目に満塁本塁打を許した4番・マンザードには3球三振でリベンジした。

3回のマウンドにも上がり、左飛、二ゴロ、遊飛の3者凡退に抑えて2度目の降板となった。再登板後は2回21球を投げ、2三振を奪い打者6人を完璧に抑えた。

佐々木は2月25日（日本時間26日）のダイヤモンドバックス戦にオープン戦初登板初先発。最速は98.6マイル（約158.7キロ）で1回1/3を3安打3失点、3三振2四球だった。球数がかさんだため、予定されていた2回を投げきることはできなかった。