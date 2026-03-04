『劇場版ドクターＸ FINAL』地上波初放送が決定！一夜限りのスペシャル放送

米倉涼子演じるフリーランス外科医・大門未知子が主人公、大ヒットドラマ『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜』。

2024年12月に全国公開されたシリーズ完結作『劇場版ドクターＸ FINAL』は、観客動員数245万人を突破、興行収入32.8億円を記録する大ヒット作となった（興行通信社調べ）。

そんな『劇場版ドクターＸ』が、ついに地上波で初放送されることが決定。公開から1年3カ月――2026年3月19日（木）に放送される。

12年続いたシリーズの集大成となる『劇場版ドクターＸ FINAL』。見逃し配信はなく、一夜限りのスペシャルな放送となりそうだ。

◆号泣する観客が続出した感動のラストエピソード

劇場版には、米倉をはじめ、田中圭（森本光・役）、内田有紀（城之内博美・役）、今田美桜（大間正子・役）、勝村政信（加地秀樹・役）、鈴木浩介（原守・役）、遠藤憲一（海老名敬・役）、岸部一徳（神原晶・役）、そして2024年に惜しまれながらも逝去し、本作が遺作となった西田敏行（蛭間重勝・役）――おなじみのレギュラーキャストが集結。

『ドクターＸ』への熱い思いを胸に最高密度の名演を展開し、シリーズ完結作をさらなる高みへと押し上げている。

また、豪華ゲストも続々と参戦。シリーズ史上最大の敵となる東帝大学病院の新院長・神津比呂人と双子の弟・神津多可人を一人二役で演じるのは染谷将太。

さらには、西畑大吾が東帝大学病院の新入り外科医・東村練を、綾野剛が“未知子の知られざる過去”を知る医大生時代の同期・河野明彦を演じ、物語をさらに盛り上げている。

そんななか、劇場版では未知子が史上最大の危機に直面。医師免許の剥奪も覚悟し、“悪魔のオペ”に挑んでいくことに。

本作で明かされる失敗しない天才外科医・大門未知子の“誕生の秘密”、禁断の手術に込められた覚悟と決意、その先に待ち受ける圧巻の結末とは。公開直後から号泣する観客が続出し、「いちばん笑って泣ける映画」と話題を呼んだ『劇場版ドクターＸ』。

地上波でふたたびよみがえる感動、必見だ。