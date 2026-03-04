米倉涼子主演映画『劇場版ドクターX FINAL』が、3月19日19時よりテレビ朝日系で地上波初放送されることが決定した。

米倉演じるフリーランス外科医・大門未知子が病院組織で数々の騒動を巻き起こしながらも、外科医の本質である手術や治療を成し遂げるため、一切の妥協を許さず突き進む姿を描くテレビ朝日の大ヒットドラマ『ドクターX～外科医・大門未知子～』。2024年12月6日に全国公開されたシリーズ完結作『劇場版ドクターX FINAL』は観客動員数は245万人を突破、興行収入32.8億円を記録する大ヒット作となった（興行通信社調べ）。

公開から1年3カ月、12年続いたシリーズの集大成となる『劇場版ドクターX』の地上波初放送が決定。なお今回は見逃し配信がなく、一夜限りのスペシャルな放送となる。

劇場版には主演の米倉をはじめ、森本光役の田中圭、城之内博美役の内田有紀、大間正子役の今田美桜、加地秀樹役の勝村政信、原守役の鈴木浩介、海老名敬役の遠藤憲一、神原晶役の岸部一徳、そして2024年に惜しまれながらも逝去し、本作が遺作となった蛭間重勝役の西田敏行さんら、おなじみのレギュラーキャストが集結。また、“シリーズ史上最大の敵”となる東帝大学病院の新院長・神津比呂人と、双子の弟・神津多可人を一人二役で演じた染谷将太、東帝大学病院の新入り外科医・東村練役の西畑大吾、“未知子の知られざる過去”を知る医大生時代の同期・河野明彦役の綾野剛も出演している。

劇場版では、未知子が“史上最大の危機”に直面。医師免許の剥奪も覚悟し、“悪魔のオペ”に挑んでいくことに。本作で明かされる失敗しない天才外科医・大門未知子の“誕生の秘密”、禁断の手術に込められた“覚悟と決意”、その先に待ち受ける“結末”とは。

