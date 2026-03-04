スギ花粉の飛散が、ピークを迎えています。

【写真を見る】【スギ花粉】1シーズンで「人差し指の爪ほどの面積に1000個」の計算に！対策は？「通常の眼鏡でも、眼表面への花粉付着が約30～50％程度減少」の報告も

「飛散量の予測」と「症状」について、東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

──花粉の飛散量は「平年並み」と予測されている地域もありますが、飛散量にかかわらず、症状がつらい人も多いようです。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「『花粉予報は平年並み』と聞くと、少し安心したくなります。けれど、この言葉が示しているのは、『各観測地点における、過去の統計平均と同じくらい』という意味です。

残念ながら、この予報は『環境中の花粉量』の話であって、私たちのつらさの平均ではありません。花粉の数字が同じでも、症状は人それぞれ。体の反応は、なかなか統計どおりにはいきません」

スギ花粉は1シーズンで「人差し指の爪ほどの面積に1000個」の計算に…

（東洋産業 大野竜徳さん）

「スギ花粉のシーズン累積飛散数は地域差が大きいものの、西日本の代表的な都市部ではシーズンあたり数千個／cm²規模になることが一つの目安とされています。



1シーズンで『人差し指の爪ほどの面積にそれだけ花粉が積み重なる』計算です。数字で見るとそんなもんか、と思われる方もいるかもしれませんが、私たちの生活するこの広い世界にとっては、なかなかの存在感です」

「さらに、日本花粉学会では、1日当たりの飛散数を基準に、10個未満／cm²を『少ない』、10～30個未満／cm²を『やや多い』、30～50個未満／cm²を『多い』、50～99個／cm²を『非常に多い」、100個以上／cm²を『極めて多い」と分類しています。



実際の体感に影響しやすいのは、シーズン総量よりも、こうした日々の変動です。『昨日はそうでもなかったのに、今日はやけに辛い』という日は、たいてい理由があります」

それにしても、そんなに花粉が？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「平方センチメートルというのは、調査地当での数字ですので、もっと少ないんじゃないか、と思われるかもしれません。少しざっくりした数字のお話をしますね。

①日本全国で、花粉が1シーズンどのくらい飛ぶか、というのは一説によると、2.664垓個（260,000,000,000,000,000,000個＝ 2.664× 10²⁰個）という簡単には想像できないほどの数が飛ぶという理論上の数値があります。



②日本の国土は約378,000㎢で、北海道や沖縄のようにスギが少ないとされるところを除く本州・四国・九州を足した面積は約283,580㎢です。

1㎢を換算すると、1㎢＝1,000,000,000,000㎠。

283,580㎢ × 10¹²＝ 2.8358 × 10¹⁷㎠。

①÷②で、ざっくり計算するとだいたい1,000個／㎠くらい、という計算になります。



ただし、この計算は、あくまで、日本の陸地面積で単純に割った理論上の平均値です。

実際には、花粉の量はその年によってその数は大きく変動することに加えて、スギの近辺の山間部では桁違いに多く、都市部では再飛散や流出もあり、場所による差は非常に大きいと考えられます。

全部がきれいに平均的に降り積もるわけでなく、多いところ、少ないところもあり、一度降ってきても流れたりとばされて水面に消えたりもしますが、仮に累積できれいに降り積もったらこのくらいの数にはなる目安です。

想像すると『花粉が多い』と言っても『そんなに多くないだろう』という数字ですが、たった1㎠、皆さんの人差し指の爪くらいの面積に1,000個もの花粉が1シーズンに降りつもる、概算だとこのくらいになるのです」

花粉飛散量と症状は比例しない？

──花粉の飛散量と症状は比例するのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「花粉量と症状の関係は、ある程度は関連しますが、単純に比例しません。感作（免疫が覚える）の程度や鼻粘膜の炎症状態、前年までの曝露状況、睡眠や体調、さらにはPM2.5などの大気汚染物質との複合的な影響も関わると考えられています。

花粉だけが悪者、というわけでもないのです。また、総飛散量が同じでも、飛び方が違えば体感は変わります。

短期間に高濃度の日が続く年は、総量が平年並みでも症状が強く出やすいことが報告されています。

平均値はおだやかでも、ピークが鋭ければ体は正直です。現在すでに飛散は始まっており、ピークは地域差はあるものの、例年は3月上旬から中旬にかけて迎えることが多いとされています」

対策は？

──どう備えるとよいでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「大切なのは、平年並みという言葉に安心しすぎないことです。飛散開始やピークの時期を把握し、早めに対策を始める、というのが大切です」

目と鼻の対策を重点的に

（東洋産業 大野竜徳さん）

「マスクは性能表示も大切ですが、それよりも、きちんと顔に合っているかが効果を左右します。鼻にフィットさせ、頬との隙間を減らすだけで実効的な遮断率は高まります。

花粉問題対策事業者協議会の認証製品は一定の基準を満たしていますが、装着が甘ければ本来の力は発揮できません。コップに穴が開いていたのでは水が漏れてしまってたまらないのと一緒ですね」

「眼鏡も侮れません。通常の眼鏡でも、眼表面への花粉付着が約30～50％程度減少したという報告があり、花粉症用ゴーグルではさらに効果が期待できます。

目の粘膜は意外と無防備です。コンタクトレンズを使用する場合は、ワンデイタイプを選ぶか、再使用タイプなら洗浄を丁寧に行いましょう」

室内も対策を

──室内はどのように対策したらよいでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「室内対策の基本は、花粉を持ち込まないことです。帰宅時に衣類の表面を払う、手洗い・洗顔を行う、可能であれば早めに入浴する。地味ですが、曝露量を減らす理にかなった方法です。

洗濯物の外干しは、気温上昇や風の影響で日中に飛散が増える傾向があるため、飛散状況を確認し、取り込む際には軽く払うことが勧められます。部屋干しという選択も、春の花粉症対策の知恵の一つです」

「花粉は目に見えません。それでも、対策は目に見える形で積み重ねることができます。十分な睡眠と安定した生活リズムも、過剰な免疫反応を抑える土台になります。花粉症は私たちの『体の免疫システムの暴走』です。

健康な体で免疫システムの暴走を抑える、その意識も大切ですね」