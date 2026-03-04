“美ワキ”をガッツリ見せつける大胆ポーズに釘付け…韓国美女スイマーに絶賛多数「これは惚れちゃう」

韓国女優にそっくりで知られる韓国の“美女スイマー”、パク・ハンビョルの美貌がファンを魅了している。

【写真】韓国美女アスリート、“童顔グラマラス”の圧巻スタイル

パク・ハンビョルは最近、自身のインスタグラムを更新。「最高だ…♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、黒のクロップド丈タンクトップにレギンスを組み合わせたスポーティーな服装で鏡越しに自撮りをするパク・ハンビョルが写っている。壁に寄りかかりながら右腕を上げる大胆なポーズで、スラリと引き締まったプロポーションを惜しげもなく披露している。

現役の競泳選手なだけあって、引き締まった背筋や肩の筋肉も見せつけてファンの視線を強奪したパク・ハンビョル。彼女の投稿には「美貌が半端ない」「私のアイドルです」「惚れちゃう」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・ハンビョルInstagram）

パク・ハンビョルは1997年9月28日生まれ、現在28歳の競泳選手。高校時代の2014年にMBC杯全国水泳大会の女子50m背泳ぎで当時の韓国新記録となる28秒40をマークし、同年の仁川アジア競技大会で女子50m背泳ぎにも出場して注目を集めた。現在も富川（プチョン）市庁所属の現役選手として、国内の大会への出場を続けている。現役アスリートながらアイドルさながらのビジュアルを持つことで知られ、韓国国内では歌手兼女優のペ・スジに似ているとして人気を博す。