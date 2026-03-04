アメリカのトランプ大統領は3日、アメリカ軍がエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡を通過するタンカーの護衛を開始すると表明しました。中継です。

ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となり、原油価格が高騰していることからトランプ大統領はアメリカ軍にタンカーの護衛を指示しました。

トランプ大統領は3日、SNSで「アメリカ海軍はホルムズ海峡を通過するタンカーの護衛を可能な限り速やかに開始する」と表明し、「アメリカは世界へのエネルギーの自由な流通を確保する」と強調しました。

トランプ大統領

「（イランの）海軍は壊滅し、空軍も壊滅した。防空能力も壊滅、レーダーも破壊。ほぼ全てが壊滅した。現時点で我々は非常に順調だ」

トランプ氏は、作戦は順調に進んでいると成果をアピールしました。

また、ハメネイ師の後継者を選ぶ会議を標的に空爆を実施したと報じられる中、「新指導部に対する新たな攻撃があったと思う。かなりの打撃を与えたようだ」と述べました。

そして、イランの新たな指導者について、「内部の人」が良いと述べ、反体制派ではなく現体制内から選ぶことが適切だとの認識を示しました。