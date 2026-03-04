2023年のWBC（ワールドベースボールクラシック）で佐々木朗希投手の160キロのボールをヒザに受けたチェコの選手を皆さんは覚えているでしょうか。

それは、ウィリー・エスカラ選手。

痛みで地面に倒れはしたものの、起き上がり、1塁まで全速力。佐々木投手や日本のファンに大丈夫だと見せるためのパフォーマンスではありましたが、日本のファンの心をつかんだ選手の1人でした。その後、佐々木投手がロッテのお菓子を手に謝罪に行ったことから、ロッテとチェコ野球の交流が始まりました。

また、いまでも日本のファンからSNSでメッセージを受け取ったりするそうで、「あのプレー、あの試合で起きた1プレーで交流が続くのは本当にうれしいなと思います」と笑顔を見せました。

「今回はヒットを打って、全力で走るところを見せられたら良いよね。死球は嫌だから、ボールを当てられるんじゃなくて、ボールをバットに当てたいな」

今回のWBCに佐々木投手が出場しないことは把握していたエスカラ選手。「ポストシーズンが長引いて、肩にも負担があっただろうし、リカバリーの時間も取らないとダメだと思うので、仕方ないですよね」と残念そうな様子を見せていました。WBCではチームの勝利に貢献するのはもちろんですが、まだ決まっていない来季の契約を勝ち取るためにもいいプレーをしたいと意気込みました。

去年はアメリカ独立リーグでプレーしていたエスカラ選手。来季の契約はまだ決まっていないそうで、今回のWBCでいいプレーをして、来季の契約にもつなげられたら、と語りました。