　4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比830円安の5万5320円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては959.05円安。出来高は4万2612枚だった。

　TOPIX先物期近は3708ポイントと前日比59.5ポイント安、TOPIX現物終値比64.17ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55320　　　　　-830　　　 42612
日経225mini 　　　　　　 55330　　　　　-820　　　702981
TOPIX先物 　　　　　　　　3708　　　　 -59.5　　　 47794
JPX日経400先物　　　　　 33525　　　　　-575　　　　5483
グロース指数先物　　　　　 725　　　　　 -12　　　　3293
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース