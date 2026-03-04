日経225先物：4日夜間取引終値＝830円安、5万5320円
4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比830円安の5万5320円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては959.05円安。出来高は4万2612枚だった。
TOPIX先物期近は3708ポイントと前日比59.5ポイント安、TOPIX現物終値比64.17ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55320 -830 42612
日経225mini 55330 -820 702981
TOPIX先物 3708 -59.5 47794
JPX日経400先物 33525 -575 5483
グロース指数先物 725 -12 3293
東証REIT指数先物 売買不成立
