「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）

重賞２着の距離で反撃をもくろむ。ファンタジーＳ２着のショウナンカリスが意欲の西下だ。３カ月ぶりの実戦だが、１週前の美浦Ｗで６Ｆ８４秒０−３８秒１−１１秒８をマークし、好仕上がりをアピール。加藤士師は「調子はすごく良さそうですよ。獣医さんから『いい感じ』だと言ってもらえるくらい、先週は反応してくれました」とうなずく。

前走の阪神ＪＦは初マイルに加え、８枠１８番の大外枠も響き７着。「外枠が厳しかったですね。ジョッキー（池添）も『大外はだいぶ不利だった』と言っていました」と冷静に振り返る。馬体重は先週時点で４２６キロ（前走４１８キロ）。徐々に筋肉もついてきた一方で、「それよりも課題は折り合い。そこさえうまくクリアできれば、しまいはしっかり来ると思っています」とポイントを挙げた。

全休日明けの火曜は美浦トレセンの角馬場で軽めに運動した。「馬体が減り過ぎないように、他の馬より若干ソフトに調整しています。その分、プールをやっています。輸送も、関西には行き慣れているので心配していません」。さらに「千六だと若干引っ掛かるが、千四ならジョッキーも自信を持って乗れる。千四のここが勝負かなと思っています」と指揮官は力を込めた。桜花賞へつながる前哨戦。まずは得意の距離で持ち前の末脚を解き放つ。