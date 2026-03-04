女優の篠原涼子が主演する日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）の第6話が1日に放送され、物語が大きく動き出している。今作は拘置所を舞台に、主人公の刑務官が父親殺しの容疑がかかった男（ジェシー）と恋に落ち脱獄劇を展開。第6話では、男が殺人犯ではない可能性が浮上し、混迷を極めることに。8日放送の第7話以降は、男の家族や親族が事件の謎を解く鍵を握っていく。

“何者か”に殺された父役の竹財輝之助は、ジェシー演じる息子について「言葉少なめで誤解を受けやすいキャラクターだと思いますが、今までの行動の意味や意義が分かってくる第7話以降だと思います」と宣言。腕に虐待の跡がある妹を演じる梶原叶渚は「緊張感が一気に高まります」と期待をあおった。ゴールデン・プライム帯のドラマには初レギュラー出演で、緊張や不安があったというも「撮影を重ねる中で、少しずつ役に向き合えるようになってきたと思います」と成長を実感している。

父（竹財）の死後、妹（梶原）を引き取っている伯父を演じる大澄賢也は「なぜ殺人事件が起こったのか、誰の仕業で、何の為に。そして血を引く怜治（ジェシー）の決断と行動に目が離せない」と呼びかけた。