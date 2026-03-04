「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（３日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉チューリップ賞２着のナムラコスモス（牝、大橋）は、引き続き田口とのコンビで桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。同１２着のソルパッサーレ（牝、四位）は浜中とのコンビ継続で忘れな草賞（４月１２日・阪神、芝２０００メートル）へ。きさらぎ賞４着のコレオシークエンス（牡、佐藤）は若葉Ｓ（２１日・阪神、芝２０００メートル）へ向かう。鞍上は浜中を予定。

雲取賞を制したリアライズグリント（牡、矢作）はＵＡＥダービーの招待を辞退し、羽田盃（４月２９日・大井、ダート１８００メートル）へ目標を切り替えた。２月２８日に小倉で１勝クラスを勝ち上がったサンライズケヴィン（牡、平田）は、伏竜Ｓ（２８日・中山、ダート１８００メートル）と京浜盃（２５日・大井、ダート１７００メートル）の両にらみ。マーガレットＳ３着のフォーゲル（牡、斉藤崇）はファルコンＳ（２１日・中京、芝１４００メートル）へ向かう。

〈美浦〉ダート短距離で無傷２連勝中のサマーゲール（牡、加藤士）は京浜盃を目指し、選出されなければバイオレットＳ（４月５日・阪神、ダート１４００メートル）に向かう。僚馬でフェアリーＳ１２着のリュクスパトロール（牝）は田辺との新コンビでフラワーＣ（２１日・中山、芝１８００メートル）へ。