「有力馬次走報」（３日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆１日の中山９Ｒで騎乗していたキャピタルリッチが故障し、向正面で落馬した菅原明良騎手（２４）＝美浦・フリー＝が、第３腰椎椎体骨折で全治２〜３カ月と診断されたことが３日、分かった。

◆中山記念３着のエコロヴァルツ（牡５歳、栗東・牧浦）は、大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）に登録する。

◆オーシャンＳを制したペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田）は、引き続き岩田康とのコンビで高松宮記念（２９日・中京、芝１２００メートル）へ。同２着のレイピア（牡４歳、栗東・中竹）も高松宮記念に出走を予定。鞍上は調整中。

◆ＪＲＡは３日付で７人の調教師が引退することに伴う管理馬の転厩先（４日付）を発表。主なオープン馬ではラムジェット（牡５歳、栗東・佐々木）が栗東・松永幹へ。フィオライア（牝５歳、栗東・西園正）が栗東・柴田へ、ビッグシーザー（牡６歳、栗東・西園正）が栗東・杉山晴へ。アマキヒ（牡４歳、美浦・国枝）とアイサンサン（牝４歳、栗東・佐々木）の２頭は栗東・橋田に転厩する。

◆栗東・矢作勢の動向。プロキオンＳ３着のルシュヴァルドール（牡５歳）はレグルスＳ（２２日・阪神、ダート１８００メートル）へ。ネオムターフＣ４着のシンエンペラー（牡５歳）は、痛めた爪の状態が良化すればクイーンエリザベス２世Ｃ（４月２６日・シャティン、芝２０００メートル）へ。京都記念６着のリビアングラス（牡６歳）は日経賞（２８日・中山、芝２５００メートル）、京都大賞典９着のサンライズソレイユ（牡５歳）は阪神大賞典（２２日・阪神、芝３０００メートル）へ。小倉の障害未勝利戦で大差勝ちしたホウオウプロサンゲ（牡５歳）は、三木ホースランドＪＳ（２８日・阪神、芝３１４０メートル）で連勝を狙う。