米国とイスラエルによるイランへの攻撃は激しさを増し、長期化する可能性が出てきた。

空爆が続く首都テヘランで飲食店を営む男性（５０）が３日、通話アプリを使った読売新聞の取材に応じ、爆発音におびえながら暮らす日々を語った。（小峰翔、木村誠）

昼夜問わず空爆

「今しゃべっている間も後ろで爆音が聞こえる」。男性は、時折すすり泣くようにして言葉を絞り出した。

読売新聞はこの日、宇都宮市の自動車販売会社社長（４０）ら在日イラン人３人の協力を得て、電話やＳＮＳなどを通じて現地に住むそれぞれの知人や家族との連絡を試みた。イラン国内はインターネット通信が大幅に制限されているため、２時間続けてようやくつながったのが男性だった。日本の友人とやり取りできたのは、攻撃開始後初めてという。

男性によると、テヘラン市内では、米国などによる攻撃が昼夜問わず行われている。戦闘機の音が聞こえると、その数秒後に爆発音が響く。昨年６月のイスラエルとイランの「１２日間戦争」も経験したが、「今回は比べものにならないくらい激しい」。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の中には米軍などの攻撃で拠点を失い、商業施設で寝泊まりしている兵士もいるという。

「外出したら撃つ」

イスラエル軍は事前にＳＮＳなどで攻撃対象地域を知らせ、住民に避難を促している。だが、通信が制限されている影響で住民側は情報を把握しきれず、避難できる人は限られている。

一方、イラン当局からは「外出したら撃つ」との通知が届いたという。最高指導者アリ・ハメネイ師が殺害された際には当局から追悼集会への参列を呼びかけられたものの、「ほとんど家から出ず、自分の身を守っている」と明かす。トランプ米大統領は体制転換に向けて住民の蜂起を促すが、反政府デモなどの動きは見聞きしないという。

イランは湾岸諸国に報復攻撃を拡大させており、事態の収束は見通せない。男性は現体制の転換を望んでいる立場だ。「誰でも、自分の国が攻撃されるのは嫌だ」と語りながらも、「これしかこの国が生きる道はない。独裁者がいる政治体制はなくなってほしい。空爆への怖さはあるが、希望の方が大きい」と複雑な心境を語った。

２分で切れた電話、夫の安全願う

米国とイスラエルの攻撃が始まった２月２８日以降、イラン国内はインターネット通信がほぼできない状況に陥っている。日本から現地の様子を直接知ることができる機会はまれだ。

世界のインターネットの接続状況を監視する団体「ネットブロックス」（英国）によると、攻撃開始直後、イラン国内のネット接続状況は平常時の１％ほどに低下。ネットがほぼ遮断される「ブラックアウト」という状況が続いている。

原因を巡っては、「反体制運動の広がりを抑えるためにイラン当局が遮断した」「米やイスラエルによる大規模サイバー攻撃」など、様々な臆測が飛び交う。

千葉県我孫子市の女性（５６）も、イラン北西部ガズビンにいるイラン人の夫（４１）と満足に連絡が取れず、不安にさいなまれる日々を送る。

イラン国営放送に勤め、３年前に帰国してからも同放送のニュースサイトの翻訳者として働いている。夫は遅れて日本に来る予定で、在留資格を申請していたさなかに今回の攻撃があった。

心配になった女性がＳＮＳで安否を尋ねたが返事はなかった。攻撃開始からほぼ半日が過ぎた日本時間の３月１日朝、夫から電話があり「ガズビンは安全だ」と聞いてほっとした。

電話を終えてほどなくしてガズビン近郊でも攻撃があったとのニュースが流れた。急いで連絡を試みたがつながらない。次に夫と電話できたのは２日夜だった。無事を確認しただけで、２分後に切れた。

女性は「なかなか連絡が取れない中、ただひたすら安全を願うことしかできず、もどかしい」とこぼした。（広瀬航太郎）