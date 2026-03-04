日本ハム・野村佑希内野手（25）が3日、一般女性と結婚したことをサプライズ発表した。早朝6時半頃、STV（札幌テレビ放送）の番組「どさんこワイド朝」（月〜金曜午前5時）の自身のコーナー「ジェイのひとりごと」で、「結婚しました。オフの間に入籍させていただきました」と報告し、キリッとした目と奇麗な歯並びが印象的な方だと明かした。

この日は午前11時から本拠地エスコンで全体練習が行われた。フリー打撃や守備練習などの全メニューを終えると、取材に対応した。婚姻届を提出した記念日など、詳細こそ伏せたが「大きな味方です。一緒に戦ってもらえたら」と最愛の伴侶を得て、プロ8年目のシーズンに向かう覚悟を口にした。

23年に自己最多13本塁打を記録し、昨季は新庄監督から「開幕4番」を任され、101試合に出場し、打率・268、8本塁打をマーク。2人で協力しあいながら、プロ野球選手として高みを目指していくが、お互いに頼りすぎず、自立しあう関係であるという。「早く帰宅した方が料理し、料理を作らない方が洗い物をする。ひじきとかを作り置きしてくれるのでありがたい」と感謝する。

独特の空気感が居心地よい。「奥さんはあまり野球を知らないんです。打ったか、打ってないかぐらいで。打ったら喜んでくれる。それが僕にとっていい空気感になっています」。ここまでオープン戦の打率5割だが、レギュラーが確定しているわけではない。今季は二塁にも挑戦しており、「結果を出さないといけない立場だと分かっているが、目の前のことに一喜一憂せず、いいパフォーマンスができるように集中したい」と力を込めた。

誰もが認める逸材。チームのために、そして自分と愛妻のために、大きな殻を打ち破る。（横市 勇）