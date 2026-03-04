“黒ゴムヘア”は卒業ーー！【3COINS】まとめ髪が垢抜ける♡「大人のこなれシュシュ」

忙しい朝、ついつい無難な黒ゴムで髪をまとめていませんか？【3COINS（スリーコインズ）】には、つけるだけで一気にこなれ感アップを狙えるシュシュが揃っています。今回は、マンネリしがちなまとめ髪を華やかにアップデートしてくれそうな、大人向けのこなれシュシュをご紹介します。

ドットとフリルが織りなす大人の甘さ

【3COINS】「ドットフリルシュシュ」\550（税込）

落ち着いたブラックの生地に、小さなドット柄とたっぷりのフリルをあしらった存在感のある一品。ヘアを低めの位置でお団子にまとめてこのシュシュを添えるだけで、上品な可愛らしさが漂うスタイルに。ボリューム感のあるシルエットがバックスタイルの程よいアクセントになり、後ろ姿まで抜かりなくオシャレに見せてくれそうです。

サテンの光沢が上品さを演出するビッグサイズシュシュ

【3COINS】「サテンビッグシュシュ」\550（税込）

サテン生地特有の光沢が美しいシュシュは、大人のきれいめスタイルにぴったり。肌馴染みのいいベージュヘアなら、低めの位置で結んだローポニーテールも、ぐっと洗練された都会的な印象へと様変わりしそう。大きめのサイズが髪に程よい立体感を与えてくれるので、シンプルな着こなしの日こそ取り入れるといいかも。

ラメの繊細な輝きで日常をドレスアップ

【3COINS】「ラメフリルシュシュ」\550（税込）

繊細な輝きを放つラメ素材を贅沢に使用したフリルシュシュは、パーティーや特別な日のお出かけにおすすめです。ゆるく巻いた髪を低めの位置でざっくりとまとめシュシュを合わせることで、大人の余裕を感じさせるニュアンスヘアに。光の当たり方でキラキラと表情を変えて、顔まわりや後ろ姿にさりげない華やぎを添えてくれるかも。

クールな質感が魅力のレザー調シュシュ

【3COINS】「フェイクレザー調シュシュ」\550 （税込）

甘さを抑えたクールなスタイルがお好みなら、今っぽさを演出できるレザー調のシュシュがおすすめです。ゆるく巻いたローポニーテールに合わせるだけで、質感のコントラストが際立ち、ぐっと垢抜けた雰囲気に。カジュアルな装いに大人のこなれ感をプラスできそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里