「自分より賢い人は使いたくない」？ 面接で門前払いされた高スペック男性、プライドを捨てて“低スペック偽装”してみた結果

高すぎるスペックが転職の際に足かせになることがあるようだ。投稿を寄せた愛知県の60代男性（ITエンジニア）は、20数年前の苦い経験を振り返った。

当時はシステムエンジニア（SE）として活動していたが、案件が途絶え、食いつなぐために他業種への就職活動を余儀なくされた。しかし、立派な学歴や職歴、そしてSEに欠かせない数々の資格が、思わぬ足かせとなったのだ。（文：長田コウ）

「技術者は扱いにくいというイメージがある」？

男性が面接に行けば、門前払いされる日々が続いたそう。

「『あなたのような経歴の持ち主は、うちにはもったいないので、悪いことは言わないですから、その技術を生かした方がいいですよ』と言ってくる企業もありました」

当時、電話での「労働相談」があったため、相談したところあるアドバイスを受けた。

「技術者は扱いにくいというイメージがある。自分よりも賢い人は使いたがらない」

このアドバイスを受け、男性が思いついたことが「履歴書の改ざん」だった。

「学歴と、会社名はどうにもならないので、IT関係の資格はすべて削除し、簿記などの一般的な資格は少し残す程度にしました。そして、面接のときは、『ソフト開発のような高度なことはできませんので、ひたすら、SEさんの補助をしていました』などのように、必死でごまかしました」

プライドを捨てたこの作戦が功を奏し、男性は何とか職を得て食いつなぐことができたという。

現在は再びSEとして現場に復帰しているという男性。資格を隠してまで職を求めた当時のことを懐かしく思うのだろう。

