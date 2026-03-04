以前はインドカレー屋さんや、スパイスカレー専門店の食後のドリンクというイメージが強かった「マサラチャイ」ですが、ブームを経て今や人気が定着。カフェの定番メニューに並ぶことも珍しくなくなりました。最近では、自宅で手軽に作ることができる粉末ベースや、コンビニで購入できるペットボトル商品なども登場し人気を集めています。そこで今回は、多様化するチャイの楽しみ方について実際の商品や取り組みを例に、その広がりを見ていきます。

【ミルクティーが看板の専門店に「マサラ」の意味を聞いてみた】

街のカフェや、大手コーヒーチェーンなどでも、最近では定番メニューの中にチャイを掲げる店舗が多くみられるようになりました。ミルクティーブームの火付け役でもある台湾茶専門店「ゴンチャ」でも、メニューの1つに「マサラチャイ ミルクティー」が名を連ねています。ゴンチャジャパンの広報担当者に話を聞きました。

「2023年に既存の『チャイミルクティー』のスパイス配合を見直し、『マサラチャイ ミルクティー』としてリニューアルしました。試作を重ねる事で、5種のブレンドスパイスと、芳醇なブラックティー、まろやかなミルクの味わいが溶け合う本格的な味わいをお楽しみいただいています」（ゴンチャジャパン広報マーケティング本部広報/PRスペシャリストの大塚真櫻さん）

「マサラチャイ ミルクティー」（画像提供：ゴンチャジャパン）

"マサラチャイ"と"チャイ" 何が違うのでしょうか？ そもそも「マサラ」とは？



「『チャイ』は広い意味でお茶という意味の言葉だそうです。『マサラ』がスパイスを意味するので、スパイス入りのミルクティーが『マサラチャイ』ですね」（大塚さん）



【老舗茶舗が「粉末ベース」のマサラチャイ開発 なぜ？】



自宅で飲みたい時にいつでも手軽に楽しめる、粉末タイプのチャイベースも多数販売されています。その1つが、嘉永三年（1850年）創業の老舗茶舗「つぼ市製茶本舗」が手がける「ミルクでつくるラテシリーズ マサラチャイ」です。



「ミルクでつくるラテシリーズ マサラチャイ」（画像提供：つぼ市製茶本舗）

ミルクと混ぜるだけで様々なラテが楽しめる粉末ベースとしてヒットしている同シリーズですが、老舗茶屋が「マサラチャイ」をラインナップに選んだのはなぜなのでしょう。 同社の広報担当者に聞きました。

「過去に、店舗でマサラチャイを提供していた時期があり好評だったため、お家で飲めるように商品化いたしました。チャイが大手カフェチェーンで飲めるようになって久しいですが、家庭用でカフェ品質の本格的なチャイは存在していなかった事も理由の１つです」（「つぼ市製茶本舗」広報部・吉川久美さん）

『手軽さ』と『本格性』の両立をキーワードに、茶審査技術有段者の茶匠が厳選したミルクティー用紅茶葉と、5種のスパイスをブレンドし、添加物や香料は使用しないなど、老舗ならではの本格的な味わいにこだわったそうです。

【インドの風習がヒントに！？ 仕事中でも手に取りやすいペットボトルも登場】



コンビニや自販機などで、手軽に手に入るペットボトル商品にもチャイが多数登場しています。今月「クラフトボス 世界のTEA チャイラテ」を新発売する、サントリーの広報担当者にも “なぜ今、チャイなのか？” 話を聞いてみました。

「クラフトボス 世界のTEA チャイラテ」（画像提供：サントリー）

「チャイ発祥の国インドでは、仕事の合間などの気分転換や小腹満たしに日常的にチャイが飲まれています。スパイスの辛みや香りは、仕事中のリフレッシュに相性が良いようで、最近では男性のチャイユーザーが増加しているというデータも。そこで、仕事中の新しい相棒として提案したいと、今回の『チャイラテ』の発売に至りました」（サントリー担当者）



ペットボトル商品では初の「凍結粉砕技術」を採用し（※同社調べ）シナモンや、カルダモン、クローブなどのスパイスを凍結粉砕して丸ごと使用しているとのこと。「ミルクティーのやさしい甘さと、スパイスの香りや刺激を両立させた『カフェのようなチャイラテ』を実現しました」と自信を覗かせていました。

いかがでしたか？ 人気が定着したことで、楽しみ方も、タイミングもより多様化している「マサラチャイ」の世界。スパイスや茶葉の組み合わせ次第で、楽しみ方は無限に広がるので自分好みの味を探してみるのも楽しそうですね。



（取材・文＝中口のり子）