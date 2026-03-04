「残業代なし。セクハラもある」事実でしかない口コミに社長が激怒！ 朝礼で読み上げて犯人捜しに乗り出す

自社の悪評がネットに書かれたとき、真っ当な経営者なら改善を試みるだろう。ところが、ブラック企業の場合は斜め上の行動に出ることがあるようだ。

福岡県の40代女性は、独身時代に勤めていた広告代理店での出来事を振り返った。ある日、転職サイトや就活サイトに会社の口コミが書き込まれたことで、社長や部長が大騒ぎし始めたという。一体誰が書いたのかと社内がざわつく中、女性がその内容を確認してみると、驚くべき実態が並んでいた。（文：篠原みつき）

「有給取ろうにも取れない」「イエスマンしかいない」事実ばかりの口コミ

女性の言葉を借りれば、その口コミには次のような社内の実態が的確に記されていた。

「残業代が一切出ない、有給取ろうにも取れない、休出があっても手当がない、定時退社すると嫌な顔される。セクハラは勿論だけどパワハラとかもある。役員の周囲はイエスマンしかいない。マトモな人から辞めていく」

「どんなに優秀でも役員に嫌われたら辞めるしかないし、逆に部下にイジメとかしてもお気に入りなら辞めさせられない」

「子どもの行事で休む又は早退でもお知らせのプリントを見せろとしつこい、社内行事を休むと言うたら執拗に事細かに理由を問われる」

挙げればキリがない様子の惨状だが、これだけ具体的なら、内部の人間による告発であることは誰の目にも明らかだ。女性も「内部の人間の一人だった私からしても自業自得だとしか言いようがない」と口コミに理解を示すが、その後の社長の行動が凄まじかった。

「何とあろうことか朝礼で社長が批判口コミを読み上げブチギレる始末」

全社員の前で自社の恥を読み上げる社長の姿はもはや恐怖だ。会社側の怒りは収まらず、労働環境を見直すどころか強硬手段に出ようとした。

「挙句の果て、そのサイトに誰が書いたのか情報開示請求迄やるものだから改善する気はないのか（←というより、そもそも論だが残業代及び休出手当不払い並びに有給取るなってのは違法だし）と色々法的な面でも人としても終わり過ぎてると思った」

怒りの矛先を完全に間違えている。自らの違法行為を棚に上げて犯人探しに奔走するようでは、会社としての自浄作用など到底期待できないだろう。その後、女性はこの職場を結婚退職で無事に去ることができた。

現在は「法令遵守のコンプライアンスがしっかりしてるパート先で仕事できてるから命拾い出来た」と安堵したように書いている。

