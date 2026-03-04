¥¹¥®²ÖÊ´¡¡ÅÔÆâ¤Ç²áµîºÇÂ¿¥¯¥é¥¹¤ÎÈô»¶ÎÌ¤â¡¡º£Æü4Æü¤â´ØÅì¡Á¶å½£¤ÇÂçÎÌÈô»¶
´ØÅì¡Á¶å½£¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½µËö(2·î27Æü¡Á3·î1Æü)¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç²áµîºÇÂ¿¥¯¥é¥¹¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü4Æü¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
1Æü¤¢¤¿¤êÌó4000¸Ä/㎠¡¡ÅÔÆâ¤Ç²áµîºÇÂ¿¥¯¥é¥¹¤ÎÈô»¶ÎÌ¤â
´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÊÝ¸±°åÎÅ¶É¤ÎÅìµþÅÔ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊónavi¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè½µËö(2·î27Æü¡Á3·î1Æü)¤ËÀÄÇß¤Ç1ÆüÅö¤¿¤ê3986.0¸Ä/㎠¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅý·×¤Î»Ä¤ëÊ¿À®13Ç¯(2001Ç¯)°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¥¯¥é¥¹¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ç¤¹¡£
¡Ö±«¾å¤¬¤ê¡×¡Öµ¤²¹¾å¾º¡×¡Ö¶¯É÷¡×¡¡º£Æü4Æü¤ÏÂçÎÌÈô»¶¤Î¾ò·ïÂ·¤¦
º£Æü4Æü¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü3Æü¤«¤éº£Ä«(4Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï±«¤Î¹ß¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü4Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï³ÆÃÏ¤È¤âÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¤¬Â¿¤¯Èô¤Öµ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö±«¤¢¤¬¤ê¡×¡Ö¶¯É÷¡×¡Öµ¤²¹¤¬¹â¤¤¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç¤Ïº£Æü4Æü¤Ï¤³¤Î¾ò·ï¤¬Â·¤¦½ê¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤âÍ½ËÉÅª¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¤¹¤°¤Ç¤¤ë²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ÎÉÕ¤±Êý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÍÎÉþ¤ÏÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ÈÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¬¤ä´é¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤Î¹¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤¹¤ëÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÄ¹¤¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
£²ÖÊ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤ò¡¢¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¥Þ¥¹¥¯¤ÎÉÕ¤±Êý¤â¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´é¤È¥Þ¥¹¥¯¤È¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤«¤é²ÖÊ´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£