モデルで女優の梶原叶渚が、篠原涼子主演の日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」（日曜・後１０時半）に日下春臣（竹財輝之助）の娘で、殺人犯の怜治（ジェシー）の妹・寿々を演じている。

寿々は高校１年。腕に虐待を受けた傷跡を残し、春臣の殺害事件以降、不登校になり、何かに怯え続けている。第６話で怜治が父親殺害事件の犯人ではないことがほのめかされ、事件の裏にある陰謀、日下家に沁（し）み込んだ大きな闇が明るみになり始める。第７話以降では、寿々は伯父で日下ホールディングス社長の秋彦（大澄賢也）らとともに殺人事件の謎を解く鍵を握ることになる。

梶原はゴールデンプライム帯ドラマ初レギュラー。「最初はすごく緊張していて、不安もありました。でも、撮影を重ねる中で、少しずつ役に向き合えるようになってきたと思います。周りの方からは『気持ちの込め方が繊細でいいね』や、『緊張がみえなくて自然だったよ』と言っていただけて、それがうれしかったです。自分ではまだまだだと思うことも多いですが、その言葉に支えられているなと感じています」とコメント。今後の見どころについて「脱獄計画が本格的に動き出して、こずえがどんどん追い込まれていきます。周囲からの疑いなど、緊張感が一気に高まります。主人公のこずえ（＝篠原）が何を守ろうとして、何を選ぶのか、そこに注目してほしい」とＰＲした。