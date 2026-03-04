ＷＢＣ米国代表が２日（日本時間３日）、米アリゾナ州フェニックスで始動した。投手はブルペンで投球、野手は内外野の連係守備などを確認した後、フリー打撃で大きな当たりを連発した。

投打にメジャーを代表する選手がそろい「史上最強」とも言われる。初出場で主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（３３）＝ヤンキース＝は「部屋全体が（スターの）『存在感』であふれていた」と興奮気味で「コーチ陣もすごい。球史に残る者たちが一堂に会している」と、初めてのミーティングを振り返り語った。

２大会連続で指揮を執るデローサ監督は、１次ラウンドの先発投手を発表。６日（同７日）のブラジルとの初戦はウェブ（ジャイアンツ）、２戦目はサイ・ヤング賞左腕スクバル（タイガース）、３戦目で１次ラウンド最大の難敵となるメキシコ戦ではサイ・ヤング賞右腕のスキーンズ（パイレーツ）が先発する。第４戦はマクリーン（メッツ）の予定だが、風邪をひいており合流を遅らせているという。

スクバルが離脱する準々決勝以降のローテは明らかにされていないが、昨季限りで引退した通算２２３勝、３０５２奪三振のレジェンド左腕カーショー（元ドジャース）という“秘密兵器”もいる。カーショーを準々決勝に投入し、準決勝をウェブ。日本と再戦の可能性がある決勝で、満を持してスキーンズを先発させる可能性も十分にある。

「２年間、空軍士官学校に通っていた。入隊するつもりだったけど、転校して、今に至った。これは軍務じゃないけど、かなり近いものだと思う」とスキーンズ。星条旗をモチーフにしたユニホームに身を包んだスター軍団が、本気中の本気で９年ぶり２度目の王座奪還に挑む。