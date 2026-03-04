テレビ朝日は、１９日午後７時から女優・米倉涼子主演の「劇場版ドクターＸ ＦＩＮＡＬ」（田村直己監督、２０２４年１２月公開）を地上波初放送するこをが３日、発表した。

米倉が「私、失敗しないので」を決めぜりふにフリーランスの天才外科医・大門未知子を演じた医療ドラマ。２０１２年１０月期から同局系で始まり、第７期まで放送された。同映画をもってシリーズは終了。本作は「ドクターＸ」のエピソードゼロとも言える大門未知子の誕生の秘密が明かされるほか、幾多の危機を乗り越えてきた彼女が史上最悪の危機に挑むストーリーになっており、観客動員数２４５万人、興行収入３２・８億円を突破している。

米倉は麻薬取締法違反などの疑いで１月に書類送検され、不起訴となった。一連の騒動後、初の“地上波復帰”になる。２月に主演する映画「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（堀切園健太郎監督、Ａｍａｚｏｎプライムビデオで配信中）が配信され、同月の完成披露試写会で約半年ぶりに公の場に姿を見せている。