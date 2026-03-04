日本人選手として初めてピックルボールの米プロリーグ「メジャーリーグ・ピックルボール（ＭＬＰ）」でプレーした船水雄太（３２）が３日、マイアミと再契約したと発表した。東京都内で記者会見し「主力として自覚を持ってチームを優勝に導く」と意気込んだ。

ピックルボールは「パドル」と呼ばれるラケットで穴が開いたプラスチック製の球を打ち合うラケット競技。ピックルボールワン社によると、２４年の米国での競技人口は約１９８０万人に達しており、日本国内でも人気が高まっている。

プロソフトテニス選手としてキャリアを築いていた船水は、２３年からピックルボールに取り組み始めると、２４年１月に本格的にプロ選手になるため渡米。昨年３月、ドラフト全体３９位で指名されると、ソフトテニス仕込みのボレー技術を武器に主力の座を勝ち取った。チームは１０位となり、プレーオフへ進出。その実績が認められ、今季はドラフトを待たずにオファーを受け「ＭＬＰのタイトルが欲しいので勝ち取れるように頑張りたい」と話した。

◆日米の事情 ピックルボールワン社によると、２４年の米国での競技人口は約１９８０万人で、米国内でのコート数は約７万面。ＭＬＰの賞金総額は５００万ドル（約７億８０００万円）で、トップ選手は年俸１億円以上。日本での競技人口は２５年３月時点で４万５０００人。ピックルボール専用のコートも増え、２５年７月には東京タワーの真下にコートが常設された。

◆メジャーリーグピックルボール（ＭＬＰ） 米国のプロリーグ。２５年までプレミアとチャレンジャーにリーグが分かれていたが、２６年よりレベル分けが撤廃され、全２０チームに変更。１チームの人数は男女３人ずつ登録でき、リーグ戦では男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス２試合を実施。リーグ戦終了後は上位１０チームによるプレーオフを行い、王者を決める。各クラブのオーナーには、ＮＢＡ選手のレブロン・ジェームズら著名人も多い。船水が所属するマイアミ・ピックルボールのオーナーの１人は、プロテニス選手の大坂なおみ。

◆船水 雄太（ふねみず・ゆうた）１９９３年１０月７日、青森・黒石市生まれ。３２歳。宮城・東北高３年時、高校総体でソフトテニスの個人と団体で優勝。早大では全日本大学対抗選手権大会４連覇などタイトルを獲得。卒業後はＮＴＴ西日本に入社し、日本リーグ１０連覇を達成。２０００年にプロ転向。２３年からピックルボールに取り組み、２５年３月にＭＬＰドラフトの全体３９位でマイアミ・ピックルボールから指名を受けた。１７８センチ。右利き。