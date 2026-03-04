流通経大は３日、男子サッカー部の部員５人が違法薬物の使用を認め、同部の寮が麻薬取締法違反の疑いで茨城県警の家宅捜索を受けたと発表した。大学は午後に千葉・柏市内で会見し、片山直登学長は「多大なるご心配とご迷惑をおかけし、心より深くおわび申し上げます」と謝罪した。部を無期限の活動停止とし、学内に危機管理対策本部専門部会を設置して事案の解明に取り組む方針を示した。

大学サッカー取材を通じて、多くの選手から「人間形成の場」という言葉を耳にしてきた。管理される高校までとは違い、自主性が求められ、公式戦の運営や宣伝活動も選手が主体となって実施する。勉学や取り組みにも時間を割くことができ、人としても成長できるところが、大学サッカーの魅力だ。

海外では、プロクラブの下部組織が育成を担い、十代でトップチームとプロ契約する流れが一般的で、大学サッカーの存在は日本固有のシステムだ。１９９３年にＪリーグが開幕以降も多くのＪリーガー、日本代表を輩出するなど存在感を放っていた。関係者が積み上げてきた歴史に泥を塗る不祥事になりかねない。（大学サッカー担当・浅岡 諒祐）