齊藤京子、“保険金殺人”に絡む重要な役どころを熱演 フジ木曜劇場『プロフェッショナル』に出演
俳優の玉木宏が主演を務める、5日放送のフジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）の第9話に齊藤京子、佐野和真がゲスト出演することが発表された。
【写真】大人の艶感…純白のウエディングドレスを着こなす齊藤京子
玉木演じる主人公である凄腕保険調査員・天音蓮（あまね・れん）の元へ舞い込む保険金案件を通じて、さまざまな情報に絡み合う物語。今回、深山リサーチに持ち込まれた保険調査案件は、保険金殺人の疑義がある生命保険事案だ。
栗田凛（くりた・りん／岡崎紗絵）が学生時代からの親友である三原千尋（みはら・ちひろ／齊藤京子）と再会を果たすところから物語ははじまる。千尋からの久しぶりの近況報告で彼女が結婚することを知り喜ぶ凛だったが、なんと千尋の交際相手である浦野琢磨（うらの・たくま）に生命保険を悪用した保険金殺人の疑いが浮上する。
千尋が選んだ結婚相手を信じたい気持ちの凛は、疑いを晴らすために天音とは別行動することになるが、調査に私情を持ち込んだことで二人は衝突し、バディ解散の危機に陥ってしまう…。一方の天音は、この事案に宿敵・氷室貴羽（ひむろ・きわ／長谷川京子）の関与を疑っており―。
齊藤が演じるのは、凛（岡崎紗絵）の学生時代の親友で、卒業後も親交を続けている三原千尋（みはら・ちひろ）役。数ヶ月ぶりの凛との再会ということもあり、自らの近況報告を兼ねて、凛に対して来月結婚することを伝える。恋人である浦野（佐野和真）とは幸せな交際関係を継続中だが、その浦野が深山リサーチの調査対象となってしまう。病弱の母親がおり、治療費のためにWEBライターとして日々懸命に働いてる一面も。
佐野が演じるのは、千尋（齊藤京子）の恋人であり、自らでイタリアンレストランを開業する浦野琢磨（うらの・たくま）役。元々はモデルの仕事やフィットネスクラブのトレーナーをこなしていた精悍（せいかん）な印象の持ち主。しかし、過去に結婚した二人の女性がともに病死し、多額の生命保険金を受け取っていることから今回深山リサーチの調査対象となってしまう。現在は、千尋と出会い、自分の人生のリスタート地点に立っている。
■出演者コメント
◆齊藤京子
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
「今回、私が演じさせていただいた役どころは、台本を読むたびに新たな一面が見えてくる役で、真実が明らかになっていくにつれて、内面の複雑さや葛藤の深さを強く感じました。彼女の選択が正しいのかどうか、私自身も常に問い続けながら役と向き合いました」
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
「岡崎紗絵さん演じる凛の親友でありながら、物語の中で凛に大きな影響を与えていく存在を演じました。一見変わらない友情の裏でそれぞれが抱えているものが徐々に浮かび上がっていきます。
二人の関係がどのようになっていくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです」
◆佐野和真
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
「浦野琢磨を演じます、佐野和真です。浦野は穏やかで柔らかい印象の人物ですが、物語の中でさまざまな人と関わることで、その見え方が少しずつ変化していく役だと感じました。演じる上ではあえて作り込み過ぎず、その場で生まれる空気や相手とのやり取りを大切にしながら向き合いました。登場人物同士の関係性がどう変化していくのかも含めて、楽しんでいただけたらうれしいです」
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
「それぞれの人物の思いや背景が丁寧に描かれているエピソードになっています。物語が進むにつれて印象が少しずつ変わっていく部分もありますので、ぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです。作品の世界観とともに、心に残る時間を過ごしていただければ幸いです」
