◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

大勢の万全な姿が、本大会前最終戦の大きな収穫の一つだった。７回から４番手でマウンドに上がり、１回無安打無失点。緊急降板から４日ぶりの登板ながら最速１５７キロを計測するなど上々の仕上がりを披露した守護神候補は「（捕手の）若月さんがうまくリードしてくれたおかげですし、元気よく投げられる姿を見せられた。井端さんも安心してくださったかな」と明るい表情で語った。

２月２７日の壮行試合・中日戦（バンテリンＤ）で９回に登板し、２死一、二塁で右ふくらはぎをつって降板。「本当に情けない」と反省の言葉を口にしたが、調整を経て不安を一掃。先頭の大山をいきなり１５４キロで投ゴロに封じると、浜田をフォークで空振り三振。ディベイニーにもフォークで右飛に仕留めた。「フォークがカギになると思う。冬はさっぱりだったので。しっかりマウンドで国際球でも（フォークを）扱えたので良かった」と確かな手応えが残った。

前日（２日）から侍メンバー３０人が全員集合。巨人からは唯一の選出だが「菅野さんとも名古屋でご飯に行く機会があって、メジャーの話とかも聞いて楽しかったですし、今日も和真さん（岡本）が後ろを守られているのが懐かしくてうれしかったです」。元同僚の菅野と岡本と再びともに戦えるのも喜びの一つだ。

２３年ＷＢＣに続き、２大会連続の出場となる。今回も大きな期待がかかるのは間違いない。「気負うことなく。皆さんすごいですが、僕にしかできないこともある。僕らしさをマウンドで出せば大丈夫だと思うので、しっかり準備して集中したいです」。世界の頂に立つ瞬間まで、全力を尽くし続ける。（田中 哲）

◆宮本和知Ｐｏｉｎｔ

前回、大勢が足をつって途中降板した時はドキッとして、心配したけど、全く問題ないですね。９球だけではあったけど、１５０キロ台後半をマークした直球の走り、フォークの落ちもよかった。救援陣は離脱が相次いだ。大勢の立場は非常に重要で、おそらく抑えを任されるでしょう。この日、侍ジャパンの４投手は７回無失点。全体を見ても計算できる。投手陣が安心感を与えてくれて本大会に臨める。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）