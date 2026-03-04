¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¿¹²¼æÆÂÀ¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿¶¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¡¡Àï¤¦¿´¹½¤¨¸ì¤ë¡¡ÂåÂÇ¤Ç2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼Êü¤Áµå¾ì¤«¤é³åºÓ
¡þWBC¶¯²½»î¹ç ÆüËÜ5-4ºå¿À(3Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ï½êÂ°Àè¤Îºå¿À¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢7²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¿¹²¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó¤ÏÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¡£2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë½éÂÐÀï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿¶¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢ÎÉ¤¤¾ìÌÌ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1µå¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò¾ï¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃæ¤«¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿´¹½¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¥Á¡¼¥à¤Ç¿·¤¿¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ø¤ªÃãÅÀ(¤¿)¤Æ¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï³§¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¤Þ¤¿¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¿¹²¼Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Ê¤¤»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï6Æü¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤«¤éËÜÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï½éÀï¤ò100¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï½éÀï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£