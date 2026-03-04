「Super-ONE」に込められた思いとは

2025年10月29日から東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、ホンダは小型EVの新型モデル「Super ONE Prototype（スーパーワン プロトタイプ、以下新型スーパーワン）」を公開しました。

この新型スーパーワンが、いよいよ発売されるようです。

期待の高まるEVスポーツには、どのような思いが込められているのでしょうか。

車名の“Super-ONE”には、既存の常識や規格を超えていくという意味の「Super」と、ホンダならではの唯一無二の価値を届けたいという思いを込めた「One and Only」、ふたつの意味が込められています。

そのデザインモチーフとなったのは、かつて「ブルドック」の愛称で親しまれた「シティターボII」です。

往年の名車のDNAを受け継ぎながら、最新のEV技術で現代によみがえらせるというコンセプトが、このクルマの出発点になっています。

ホンダはJMS2025において「最新の技術でこの”夢”をかたちに」をテーマに掲げ、四輪・二輪を中心とした未来のモビリティを多数展示しました。

この時に公開された新型スーパーワンは、その展示の中核を担うモデルとして世界初公開された、まさに今回のショーの目玉といえる存在です。

そんな新型スーパーワンは、ホンダの軽EV「N-ONE e：」をベースとしたスポーツ志向の小型EVです。

ボディサイズは現時点で認可取得前の段階にあるため、正式な数値は未定とのことですが、トレッドを大きく広げた設計が採用されており、軽自動車としての登録はできない仕様になっています。

つまり、軽EVのプラットフォームを活用しながらも、より幅広で低重心なプロポーションを持つスポーティなモデルとして仕立てられているのです。

外観デザインは、空力性能と視覚的なインパクトを高い次元で両立。大きく張り出したブリスターフェンダーがワイドタイヤをしっかりと包み込み、ロー＆ワイドなスタンスを際立たせることで、見る人に強烈な力強さを印象づけます。

一方で、丸目のヘッドライトや中央に配置されたHondaエンブレム、ブラックで引き締められたグリル周辺など、スポーティさの中にシンプルで愛嬌のある表情は「N-ONE／N-ONE：e」譲り。

アグレッシブになりすぎず、日常の街乗りにも溶け込むような親しみやすさも持ち合わせているのが、このクルマの魅力のひとつといえるでしょう。

内装には専用のスポーツシートが採用されています。また、グランドコンセプト「e：Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」に基づき、ドライバーが運転に集中し、没頭できるような車内体験を豊かにする仕掛けが施される予定です。

仮想のエンジン音を響かせるアクティブサウンドコントロールなど、遊び心のある仕掛けを搭載しているのが、まさにホンダらしさともいえるでしょう。

パワートレインの詳細スペックは現時点では未発表ですが、スーパー ワンには専用開発された「BOOSTモード」が搭載される予定です。

出力を拡大し、仮想有段シフト制御とアクティブサウンドコントロールを連動させることで、まるでエンジン車のような迫力あるサウンドと鋭いシフトフィーリングを演出するものになっています。

具体的には、ホンダのプレリュードにも採用された技術を応用した「仮想有段シフト制御」により、有段変速機のようなギアチェンジの感覚を再現。さらに「アクティブサウンドコントロールシステム」がアクセルなどの運転操作に連動して、迫力ある仮想のエンジンサウンドを車内に響かせます。

EVでありながら、スポーティなエンジン車を意のままに操っているかのような運転感覚を実現しているのです。

※ ※ ※

スーパーワンが想定するターゲットユーザーは、日常の通勤や街乗りをEVとして快適にこなしながら、気分転換したいときには「BOOSTボタン」で出力を高め、軽量なN-ONEベースならではの鋭い加速感を楽しみたいという、感性と実用性の両立を求める男性層。

実用的な日常の足としての使い勝手と、スポーティな走りの楽しさを一台で両立させたいというニーズに応えるモデルです。

発売まであと少しとなっているスーパーワン。EVスポーツの新たな選択肢として、多くのクルマ好きの期待を集めていることは間違いないでしょう。