¡Ú¥¤¥é¥ó¹¶·â¡ÛÃæ´ÖÁªµóÁ°¤Î¡Ö»Ù»ý´ðÈ×¡×¸Ç¤á¡©³Ë³«È¯ÁË»ß¤Ë¤è¤ë"¸ùÀÓ»Ä¤·"¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Î"À¯¼£Åª±äÌ¿"¤Î»×ÏÇ¤â...Î¾¹ñ¤Î·úÁ°¤ÈËÜ²»¡¡Àï¾ì¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¿Ü²ìÀîÂó»á¤é¤Î¸«²ò
¡¡2·î28Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤ò30Ç¯°Ê¾åÅý¼£¤·¤¿ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤âÊóÉü¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Î¤¢¤ëÃæÅì6¤«¹ñ¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¹¶·â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Ï¡¢ÀÐÌýÍ¢Á÷¤ÎÍ×¾×¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¡×¤òÉõº¿¤·¡¢ÄÌ²á¤ò»î¤ß¤ëÁ¥Çõ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¤¥é¥ó¤È³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë·úÁ°¤ÈËÜ²»¤È¤Ï¡Ä¡££Ò£å£È£á£ã£ÑÀï¾ì¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¿Ü²ìÀîÂó»á¤ÈÌÀ³¤Âç³Ø¡¦¾®Ã«Å¯ÃË¶µ¼ø¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ëÃæÅì¾ðÀª¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¼ÁÅª¤Ê¡ÖÀïÁè¾õÂÖ¡×¤Ø¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæÅì
¡¡2·î28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤â²Ã¤ï¤ë·Á¤Ç»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºîÀï´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö4¡Á5½µ´Ö¤À¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¹¤¤´ü´ÖÂÐ±þ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹´ü²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Î¿ÍÆ»»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¤È¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î»à¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£µ£µ£µ¿Í¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤â6¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Á÷¥ë¡¼¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¡×¤ÎÉõº¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Î3Æü¸áÁ°¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Ï¡ÖÄÌ²á¤ò»î¤ß¤ëÁ¥Çõ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾Æ¤Ê§¤¦¡×¡Ö°ìÅ©¤ÎÀÐÌý¤âÎ®½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÕ¶á¤Ç¤ÏÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤â¡£¸¶Ìý¹âÆ¤ÎÂÇ·â¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö·úÁ°¡×¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎËÜ¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ÈÀìÌç²È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö·úÁ°¡×¤È¡ÖËÜ²»¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Ö·úÁ°¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢§·úÁ°¡¡¡¡Ö¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤ò½õ¤±¤ë¡×¡Ê¿Ü²ìÀîÂó»á¤Î¸«Î©¤Æ¡Ë
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÊª²Á¹âÆ¤ä¥¤¥é¥óÄÌ²ß¤ÎË½Íî¤Ë¤è¤ê¡¢µîÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯£±·î¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ì¤·¤à¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤ò¡¢¸½ÂÎÀ©¤«¤éµß¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¿ÍÆ»Åª¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¤¹¡£
¢§·úÁ°¢¡¡¥¤¥é¥ó¤Î¡Ö³Ë³«È¯ÁË»ß¡×¡Ê¿Ü²ìÀî»á¤Î¸«Î©¤Æ¡Ë
¡¡Ê¿ÏÂÍøÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³Ë³«È¯¤òÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤³Ë³«È¯¶¨µÄ¤Ø¤Îáã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§·úÁ°£¡¡¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ï¥Æ¥í»Ù±ç¹ñ²È¡×¢ª¶¼°Ò½üµî¤¬ÌÜÅª¡Ê¾®Ã«Å¯ÃË¶µ¼ø¤Î¸«Î©¤Æ¡Ë
¡¡1979Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó³×Ì¿°Ê¹ß¡¢Å¨ÂÐ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Ç¥â³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¤Æ·³»öÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤¬¹¥µ¡¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÇËÜ²»¤Ï¡Ä¼«¿È¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¾ð¤â¡©
¡¡¤Ç¤ÏËÜ²»¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡¡
¢§ËÜ²»¡¡¡Ãæ´ÖÁªµó¤ò¹µ¤¨»Ù»ý´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¤«¡Ê¿Ü²ìÀî»á¤Î¸«Î©¤Æ¡Ë
¡¡¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÂçÉ¼ÅÄ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µÊ¡²»ÇÉ¡×¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î£´¿Í¤Ë£±¿Í¤¬Ê¡²»ÇÉ¡Ë¤Ï¿Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁØ¡£¤½¤Î»Ù»ý¤ò·Ò¤®¤È¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿Ü²ìÀî»á¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢§ËÜ²»¢¡¡¥ì¥¬¥·¡¼ºî¤ê¤«¡Ê¾®Ã«¶µ¼ø¤Î¸«Î©¤Æ¡Ë
¡¡¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢»þ¤Î¡Ö10Ç¯¤Ï¥¦¥é¥ó¤ÎÇ»½ÌÄä»ß¡×¤È¤¤¤¦³Ë¹ç°Õ¡Ê2015Ç¯¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡ÖÌµ´ü¸Â¤ÎÄä»ß¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀ©¸Â¡×¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡¦¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ê¤É¤Î¹ñ³°ÉðÁõÁÈ¿¥¤Î»Ù±çÄä»ß¡×¤Ê¤É¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹À®²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¾®Ã«¶µ¼ø¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ²»£¡¡¡È¥È¥é¥ó¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÃæÅì¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Í¤é¤¤¡©¡Ê¾®Ã«¶µ¼ø¤Î¸«Î©¤Æ¡Ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¬¥¶¤Ê¤ÉÃæÅì¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º¡¦IT´ë¶È¤Ë¤è¤ëÅÔ»ÔÁÏ¤ê¡£¥¤¥é¥ó¤È¤Î¶¨µÄ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤ä¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¼Ì»¡Ë¤¬¶¦¤ËÃæÅìÉÔÆ°»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àï¸åÉü¶½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÍø±×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»ö¾ð¤Ï¡©¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Î¡ÖÊÝ¿È¡×¤â¡©
¡¡¹¶·â¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ë¤â¡Ö»ö¾ð¡×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡È¿ÊÆ¡¦È¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò·Ç¤²¤ë¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢²áµî¤ËÅö»þ¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÃÏ¿Þ¾å¤«¤éËõ»¦¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ï¥Þ¥¹¡¦¥Ò¥º¥Ü¥é¡¦¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ê¤É¤ÎÉðÁõÁÈ¿¥¤ò²ð¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¹¶·â¤·¤¿»ö¼Â¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤ì¤ëÁê¼ê¡×¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çº£¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¡È12Æü´ÖÀïÁè¡É¡ÊµîÇ¯¡Ë¤Ë¤è¤êËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ·ú¤ä¹ñ³°ÉðÁõÁÈ¿¥¤Î¼åÂÎ²½¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤Ê¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬ÂçÁ°Äó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¹¶·â¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Á°Äó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¸½ºß¡¢¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îºá¤ÇºÛÈ½Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢10·î¤ÎÁªµó¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ì¤Ð¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÈÅ¨¡É¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÀï»þ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿Ü²ìÀî»á¤Ï¸«Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ýÂ«¤Ø¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡©²áµî¤ÎÀïÁè¤«¤é¸«¤ë¡ÖÅ¥¾Â²½¡×¥ê¥¹¥¯
¡¡º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂÎÀ©Å¾Ê¤¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ü²ìÀî»á¤Ï³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥ó¤ÎÅý¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¶õÇú¤À¤±¤Ç²õ¤»¤ë¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ýÂ«¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅ¥¾Â²½¤¹¤ë¡×¥ê¥¹¥¯¤âÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Ã«¶µ¼ø¤Ï¡Ö³Ë¶¨µÄ¤òºÆ³«¤·¸ò¾Ä¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸«Êý¤Ç¤¹¡£¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÎÇÓ½ü¤Ë¤è¤ê¥¤¥é¥ó¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¾ù¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥¦¥é¥ó¤ÎÇ»½Ì¤ÎÌµ´ü¸ÂÄä»ß¡×¤Î¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î³Ë¶¨µÄ¤¬Á°¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉð´ï¤Î¶¡Í¿¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÃæÅì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Î¾âË¤ß¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Î¿¿¼Â¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Ãæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö·úÁ°¡×¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤òÎäÀÅ¤ËÃí»ë¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
