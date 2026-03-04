◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

豪快なアーチで主役を張った。初回２死。鈴木誠也外野手（３１）はカウント２―１から伊藤将が投じた外角１４１キロ直球を思いきりよく引っ張った。高々と舞い上がった白球は左翼５階席へ消えた。侍合流後初安打が、先制の決勝ソロ。「チームに勢いをつけることができて良かった」。速報アプリ「ＮＰＢ＋」によると飛距離１３０・８メートルの圧巻の一発。昨季、メジャーで３２発を放った男がすごみを証明した。

改良した新パフォーマンスの“第１号”になった。悠然と二塁ベース通過後に同じ動きを見せて喜びを共有した。新ポーズを同学年の大谷よりも一足先にお披露目。「一本出ないと使えないので、いい結果を出せて良かったです」。ベンチに戻ると大谷と顔の前で右手を振り合いながら笑い合った。

その大谷と若手の“橋渡し役”としての役割も果たしている。二刀流として活躍するスターにナインは恐縮気味になることも少なくない。同い年の大谷をイジることができる貴重な存在の鈴木は、１日の決起集会でチームメートに呼びかけていた。「最初は大谷様にみんな緊張してなかなか話せなかったけど、『同じ人間だよ』と伝えて、いい雰囲気になった」。鈴木流のユーモアで後輩の緊張を解きほぐした。チームの空気は変わった。「すごくいい大会になると思う」と結束の高まりを感じ取っている。

ヒーローインタビューの最後は大谷をイジりながらファンにあえて“注文”をつけた。「まだまだ声援が小さくてちょっと寂しかった。もっともっと盛り上げて」。大谷が前回２３年大会の直前の強化試合で「まだまだ声援が足りないので、もっともっと大きい声援を」と、呼びかけたことをモチーフに連覇へ験担ぎした。前回２３年ＷＢＣでは代表に選出されるも、左脇腹の負傷で無念の辞退。今大会にかける思いは人一倍強い。守っては外野の司令塔、打っては中軸。攻守の中心として連覇へ導く準備は整った。（宮内 孝太）

◆記録メモ 鈴木（カブス）が初回に先制本塁打。２１年８月２日の東京五輪、米国戦以来５年ぶりの日本代表での本塁打となった。鈴木は１６年１１月１３日の強化試合、オランダ戦から侍のユニホームを着て通算９本塁打。通算９発はほかに山田哲人（ヤクルト）、中田翔（当時日本ハム）がいる。