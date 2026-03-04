◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

打順に関して言えば、１番から３番は「大谷、近藤、誠也」、この３人でいいんじゃないかな。

大谷の後を打つというのは相当なプレッシャーがかかる。強化試合なので、３回１死二塁の場面で敬遠されることはなかったけど、本番なら歩かされるだろう。この打席、大谷は二ゴロに倒れたが、続く２番・近藤が、２死三塁でしっかり中前にタイムリー。やっぱり確実性はさすが。この日、大きな本塁打を放った誠也も、もちろん大谷の後を打つ候補なんだろうけど、打率、出塁率が高い近藤の方がフィットすると思うね。もし調子を崩すようなら吉田もいいね。

仮に大谷が歩かされて一塁走者になった場合、左打者の方が盗塁もしやすい。また、右中間、右翼線に二塁打を放てば、大谷の足なら生還できる可能性が高い。たとえ打てなくても、その次に誠也が控える打線は投手目線から見ても恐ろしい。

打線にメジャーリーガーが５人もそろった。村上と（岡本）和真はメジャー１年目で初めてのキャンプの疲れが出ているのかな。ただ和真も調子は悪くなさそうだし１本出ればのっていくタイプ。経験もあるし期待したいね。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）