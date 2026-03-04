NY株式3日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均　　　48598.63（-306.15　-0.63%）
ナスダック　　　22536.68（-212.18　-0.93%）
CME日経平均先物　55555（大証終比：-595　-1.07%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10484.13（-295.98　-2.75%）
独DAX　 23790.65（-847.35　-3.44%）
仏CAC40　 8103.84（-290.48　-3.46%）

米国債利回り
2年債　 　3.496（+0.021）
10年債　 　4.052（+0.017）
30年債　 　4.698（+0.018）
期待インフレ率　 　2.301（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.752（+0.040）
英　国　　4.471（+0.097）
カナダ　　3.237（+0.025）
豪　州　　4.771（+0.138）
日　本　　2.132（+0.056）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝73.34（+2.11　+2.96%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5129.40（-182.20　-3.43%）

ビットコイン（ドル）
68301.50（-1122.23　-1.62%）
（円建・参考値）
1076万0218円（-176796　-1.62%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ