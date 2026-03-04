ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３０６ドル安 シカゴ日経平均先物は５万５５５５円
NY株式3日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均 48598.63（-306.15 -0.63%）
ナスダック 22536.68（-212.18 -0.93%）
CME日経平均先物 55555（大証終比：-595 -1.07%）
欧州株式3日終値
英FT100 10484.13（-295.98 -2.75%）
独DAX 23790.65（-847.35 -3.44%）
仏CAC40 8103.84（-290.48 -3.46%）
米国債利回り
2年債 3.496（+0.021）
10年債 4.052（+0.017）
30年債 4.698（+0.018）
期待インフレ率 2.301（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.752（+0.040）
英 国 4.471（+0.097）
カナダ 3.237（+0.025）
豪 州 4.771（+0.138）
日 本 2.132（+0.056）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝73.34（+2.11 +2.96%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5129.40（-182.20 -3.43%）
ビットコイン（ドル）
68301.50（-1122.23 -1.62%）
（円建・参考値）
1076万0218円（-176796 -1.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
