３月４日（水）午後７時から放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV ゴールデンSP」。

普段は月曜よる11時台にお届けしている「なるみ・岡村の過ぎるTV」がゴールデンタイムに満を持してお届けするのは、「関西この先急成長！？ 今が狙い目過ぎる街ベスト５」！

各地で大規模な都市開発プロジェクトが進み、進化が止まらない関西。それに伴って上がっているのが、物件相場価格だ。特に大阪の新築マンションは、値上がり率が世界一だという。しかし関西には、今ならまだ手の届きやすい価格で土地やマンションが手に入るエリアがある。そこで、これまで岡村隆史の移住先を決めるため、50もの都市を取材してきた「過ぎるTV」が、今が狙い目過ぎる穴場の街ベスト５を厳選。これまで番組で「ステイ（保留）」を続けてきた岡村隆史にもうそうとは言わせない、魅力的なのに価格はお手頃な“ハイコスパ”な街を紹介する。

第５位は、キタとミナミに次ぐ大阪第三の拠点から。再開発構想が進行中で、地価も爆上がりのエリアにある、進化と住みやすさが共存する街がランクイン。日々50万人が行き交うビジネスシティーである一方、住宅地はおしゃれな街づくりが進み、人口も増加中。この街に移住したある夫婦は、一軒家を総額2,500万円でフルリノベーションしたそうで、4LLDDKKの自宅での暮らしを紹介する。また、駅周辺には昔ながらの温浴施設が多数残る“銭湯激戦区”でもあるこのエリア。中でも超人気の銭湯と、この銭湯を愛し過ぎている会社員の１日を追う。

続いては、湾岸開発で再注目される「ハイソ教育シティ」がランク入り。憧れのブランドタウンを擁するこの人気エリアは、今後さらに地価の上昇が予想されている。そんな街の一番の魅力が「教育」で、教育熱心な岡村パパにおすすめの施設を取材。このエリアで盛んな教育法を実践する保育園と、東大・京大合格者を多数輩出する超名門校の独特過ぎる風習、さらには白熱する文化祭実行委員長選挙の模様が明らかになる。

第３位に食い込んだのは、最強ベッドタウン。関西の大都市へのアクセスも抜群ながら、自然豊かな街は癒やしを求める移住者が急増中で、空前のマンション建設ラッシュが起こっているという。だが、その価格は非常にお手頃。しかも、釣りやゴルフなど岡村が大好きなレジャーが楽しみ放題！ しかし、このエリアでは県民に絶大な人気を誇るあの人の影響が避けられないようで…！？

第２位には、なるみも「いやいやいや！」とツッコむ、まさかの街が登場！ ひと昔前まではディープな街として知られていたが、現在は新路線開通に向けて街づくりが進み、不動産業界の注目度も高い街だというが…？ そんな街の魅力のひとつが、安くておいしい“安うまグルメ”。そこで、街ゆく人に１杯おごって「本当は教えたくないええ店」を紹介してもらうことに。すると、早々に個性的過ぎる男性に出会い…。

そしていよいよ第１位の街を発表。番組準レギュラー（！？）の吉村洋文大阪府知事が登場し、「バレてしまいましたね…」「これは放送禁止でお願いします」と言うほどの、この先急成長間違いなし、超穴場のイチ推しエリアとは！？

吉村知事から「住民票を勝手に移しておきます」とまで言われた岡村。実際、今回のランキングにはリアルに心が動いているようで…。そんな岡村に「吉村さんも見てる」とプレッシャーをかけるなるみとすっちー。岡村はついに移住を決断するのか！？

毎週月曜よる11時台にお届けしている「なるみ・岡村の過ぎるTV」のゴールデン企画「なるみ・岡村の過ぎるTVゴールデンSP 関西この先急成長！？今が狙い目過ぎる街 ベスト5」は、3月4日（水）午後7時～8時放送。TVerでも無料配信。