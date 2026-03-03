サンリオおよびサンリオエンタープライズが、サンリオキャラクターを通じてスポーツシーンに笑顔を広げるスポーツウェア＆グッズブランド「サンリオスポーツ（Sanrio Sports）」を立ち上げる。発売に先駆けて、「第60回ジャパンゴルフフェア2026」へ出展し、アイテムを披露する。イベント期間は3月6日から8日まで。

サンリオスポーツでは、アートとファッション性、機能性をクロスオーバーさせたアイテムを用意し、“大人かわいい”スポーツスタイルを提案。サンリオキャラクターを取り入れたウェアを通して「ワクワク感」を提供し、笑顔の輪を広げることを目指すとしている。

サンリオは、2025年5月に長期ヴィジョンとして「みんなを笑顔に導く灯台に」を掲げ、グローバルIPプラットフォーマーを目指すと発表。サンリオスポーツは、エンターテイメントの枠を超えさまざまなライフスタイルシーンにおいて笑顔を届けていきたいという思いから、長期ヴィジョンの一環として始動した。今後も、アイテムラインナップの競技領域を広げながら、ファッション性と機能性を備えたスポーツウェアやグッズを展開していくとしている。

出展する「第60回ジャパンゴルフフェア2026」は、アジア最大級のゴルフ体験イベント。当日は、ブランドの世界観をいち早く体感することができるブースを用意する。イベントの入場料は、前売券が1000円、当日券が1500円、3日間の通し券が2000円。

◾️「第60回ジャパンゴルフフェア2026」

開催期間：2026年3月6日（金）〜3月8日（日）

会場：パシフィコ横浜

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

ブース番号：5-13

公式サイト