日本テレビ系 4月期新土曜ドラマは『タツキ先生は甘すぎる！』に決定！4月11日（土）よる9時 放送スタート。情報解禁に合わせ、アートの要素や遊び心があふれるキービジュアルと、ティザー映像も公開。

文部科学省の調査（2025年10月発表）によると、不登校の小中学生は過去最多の35万人を超え、12年連続で増加。本作は、そんな現代において、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした、新たなヒューマンドラマだ。

主演を務めるのは、話題の配信映画『10DANCE』でW主演のひとりを務め、配信ドラマ『グラスハート』、大河ドラマ『光る君へ』など話題作への出演が続く実力派・町田啓太。子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じる。

共演には、日曜劇場『この世界の片隅に』や月9ドラマ『嘘解きレトリック』で主演を務めた松本穂香。タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずくを演じる。

■正反対の2人が見出していく「希望」

タツキのモットーは「楽しいことだけ、やろう！」。アートを取り入れ絵を描いたり、子どもたちとゲームをしたり遊んでばかりの姿に、真面目なしずくは「なぜこんなに甘すぎるのか……」と疑問に思うことも。

子どもの教育に正反対の価値観を持つ2人だが、彼らと向き合う中で、タツキが抱える葛藤と、徹底して寄り添おうとする真意が明らかになっていく。一方、不登校経験もあるしずくは、やがて自分なりの寄り添い方を見出していく。

■迷いながらも、共に歩む。「新たな学園ヒューマンドラマ」の誕生

キービジュアルでは、タツキとしずく、そして15名の子どもたちが笑顔で寝転ぶ姿を描き、物語の鍵にもなる“アート”や“遊び”の要素が詰め込まれた温かい世界観を表現。

元気あふれる子どもたちの笑顔が印象的なティザー映像は、ドラマ公式ホームページ・SNS、日テレ公式YouTubeにて公開。公式SNSでは、児童生徒役を演じる子どもたちの自己紹介動画も順次公開していく。

学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。 新たな形のヒューマンドラマがこの春、幕を開ける。

■脚本 徳尾浩司 コメント

今回のドラマはフリースクールを舞台に、タツキ“先生”と子どもたちが様々な出来事に立ち向かい、自分らしさを見つけていく物語です。ドラマを書くにあたって、いくつかのフリースクールを取材させていただきました。そこでは小学生から高校生までの幅広い年齢の子どもたちが一つの空間で、お互いの価値観と距離感を尊重しながら伸び伸びと過ごしている姿がありました。今回のドラマでも、子どもたちが周りの人たちへの思いやりを大切にしながら、自分自身の心にじっくりと向き合える時間を描けたらと思います。また、タツキ“先生”がアートセラピーという心理療法を通じて、子どもたちの知られざる心にアプローチしていくところも見どころです。見終わった後に、「こういう生き方もありだよね」と、気持ちが楽になれるドラマにできたらいいなと思います。

■プロデューサー 岩崎秀紀 コメント

皆さんは、「学校に行く」ということを、どう考えていますか…？ 「学校に行かない」という選択肢に、何を感じるでしょうか？ 私は学生の頃、教室に居づらいな……と思う瞬間はたくさんあったのに、勉強が遅れてはいけないと言い聞かせて、自分を押し殺しながら学校に行っていました。勉強が好きだったからかもしれないし、勉強という行動で、自分の立ち位置をなんとか作っていたのかもしれません。あの頃は意識していなかった自分の気持ちが、最近になってようやく分かるようになってきました。本作は、そんな風に、ご覧頂いた皆さんの新しい気づきになるようなドラマになれたら、と思っております。

多くの取材を重ね、本当に切実で、届けないといけない声があることも実感しました。子どもも大人もひとりひとり、きっと輝く人生を送れる。明日の力になることを願って、制作して参ります。