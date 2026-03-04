日本テレビ系 4月期新土曜ドラマは『タツキ先生は甘すぎる！』に決定！4月11日（土）よる9時 放送スタート。情報解禁に合わせ、アートの要素や遊び心があふれるキービジュアルと、ティザー映像も公開。

本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした、新たなヒューマンドラマ。主演・町田啓太は、子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じる。共演には松本穂香。タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずくを演じる。

当記事では、町田のコメントを紹介。

■主演 町田啓太 コメント

Q：出演オファーを受けた時の感想を教えてください。

「教師役や、子どもたちと触れ合う役を演じてみたい」と思っていたタイミングでいただいたお話だったので、運命的なものを感じました。企画書をいただいた際、圧倒的なボリュームから作品へのすさまじい熱量が伝わってきて、「温かくて素敵なドラマが生まれるんじゃないか」とワクワクしたのを覚えています。

Q：演じる「浮田タツキ」はどんな人物ですか？

タイトル通り、一言で言えば「甘すぎる人」ですね（笑）。ただ、単に甘いだけではなく、彼なりの考えや想いを抱いています。何より「子どもたちのことをもっと知りたい」という純粋な好奇心が彼の根底にあるので、そこを面白く演じられたらと思っています。

Q：台本を読んだ時の印象はどうでしたか？

「これは子どもたちが主役の物語だ」と感じました。撮影を通して、子どもたちがどんなふうに輝き、どんな表情を見せてくれるのか、それを浴びられるのが楽しみになる台本でした。

今作はオリジナル作品ということもあり、このキャストが集まるからこそ生まれる化学反応があるはず。人の温もりが映像を通して伝わるように、子どもたちに成長させてもらいながら、みんなで一歩ずつ丁寧に向き合いたいと思います。

Q：撮影現場で楽しみにしていることは？

「現場がどんなにぎやかさになるのかな？」と楽しみにしています（笑）。これほど多くの子どもたちに囲まれる現場は初めてなので、どんな雰囲気の中で撮影が進むのか楽しみです。

Q：ドラマの見どころと、皆さんへのメッセージをお願いします。

「フリースクール」という場所を舞台にしたドラマは、日本では珍しい試みだと伺っています。まずは「こういう居場所もあるんだ」と知っていただけることが、この作品の大きな見どころです。

先日、モデルの一部となったフリースクールを見学させていただいた際、あいにくの雨で子どもたちは少なかったのですが、誰もいない空間からも彼らのすさまじいエネルギーを感じました。そのエネルギーを、映像を通しても皆さんにお届けしたいです。子どもたち、そして、子どもだった大人たち、皆さんに楽しんでいただきながら、愛しいと思ってもらえるドラマになるよう、精いっぱい頑張ります。