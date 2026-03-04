日本テレビ系 4月期新土曜ドラマは『タツキ先生は甘すぎる！』に決定！4月11日（土）よる9時 放送スタート。情報解禁に合わせ、アートの要素や遊び心があふれるキービジュアルと、ティザー映像も公開。

本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした、新たなヒューマンドラマ。主演・町田啓太は、子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じる。共演には松本穂香。タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずくを演じる。

当記事では、松本のコメントを紹介。

■松本穂香 コメント

Q：出演オファーを受けた時の感想を教えてください。

以前、児童精神科クリニックを舞台にした作品に出演した際、現在も悩まれている当事者の方がいる中で、作品と向き合うことの責任があり、現場で議論を重ねて温かい作品を作り上げた経験が深く心に残っています。今回、また新たに「フリースクール」という、これまでにない題材で子どもたちと関わり、共に物語を紡いでいけることが純粋にうれしいです。

Q：演じる「青峰しずく」はどんな人物ですか？

規律やルールを重んじる、非常に真面目な女性です。その真っすぐさゆえに、自由なスタイルのタツキ先生とは意見がぶつかる場面もあります。しかし、実は彼女自身も過去に不登校を経験しており、子どもたちの痛みが誰よりも分かるという側面を持っています。「正論」と「共感」の両方を抱えた、人間味のあるキャラクターとして演じていきたいです。

Q：台本を読んだ時の印象はどうでしたか？

私自身、この作品を通じて初めて「フリースクール」という場所を深く知るきっかけをいただきました。台本を読み、実際に見学へ伺って感じたのは、そこが「子どもたちの意思を何よりも尊重する自由な場所」だということです。ドラマの中でも、子どもたちが型にはまらず生き生きと表現できるような、今までにない新しい現場になるのではないかとワクワクしています。

Q：撮影現場で楽しみにしていることは？

もともと子どもが大好きなので、現場でみんなと過ごすのが楽しみです！ 過去に共演した子との再会もあるので、「どれくらい大きくなったかな？」「久しぶり！って声をかけてもらえるかな？」なんて想像して、今から頬が緩んでしまいます（笑）。

Q：ドラマの見どころと、皆さんへのメッセージをお願いします。

現在、学校へ行くことに悩みや葛藤を抱えているお子さんや、そんな我が子を思って悩まれている保護者の方はとても多いと思います。このドラマを通して、「こういう場所（選択肢）もあるんだよ」ということをまずは知っていただきたいです。「子どもにとって本当に必要なものは何なのか」を、皆さんと一緒に考えるきっかけになるような作品にしたいと思っています。