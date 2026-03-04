◇強化試合 侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日 京セラＤ）

最後の強化試合2試合で陣容が整い、井端監督は「やるべきことはやれた」と総括した。何度も渡米してコミュニケーションを取り、メジャー勢5人を打線に並べた。前日の吉田に続いて鈴木が本塁打。前回大会も勝負どころの準決勝と決勝は長打で競り勝った。難敵に連打は難しく「優勝する上で本塁打は不可欠。一振りで流れをつくれる」という信念が実るか。

西武・平良、阪神・石井、パドレス・松井と救援陣に故障辞退が続出。救援の専門職が3人しかいない編成に不安は残るが、追加招集の藤平、金丸は安定感を見せた。特に金丸をロング起用できるメドが立ち、「第2＆第3先発」で試合終盤まで持ち込める。

メジャー勢が過去最多の8人。米国での調整を経て合流したため山本は国内での登板がなく、ぶっつけで本番に向かう。岡本は1試合のみの出場で3打数無安打だった。村上も2試合無安打。調子が上向くかは本大会の中で見極めが必要になる。時差ぼけも残る。好調を維持しながら控えに回る佐藤輝や森下の起用法も鍵になる。

壮行試合ではランエンドヒットと走塁を絡め、最後はスペシャリストの周東を代走に送って1点をもぎ取る機動力も発揮した。「動くこともできた。本番に向けてのイメージはできた」と収穫を口にした。（神田 佑）