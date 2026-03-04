侍ジャパン強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神と強化試合（京セラドーム）を行った。前日のオリックス戦では、大谷翔平投手（ドジャース）の打席で米記者が見た光景への驚きを紹介すると、海外ファンからも反響が寄せられている。

打席に入った大谷。満員の京セラドームが静寂に包まれた。直後、鳴り物をつかった応援が始まり、球場の熱気が高まった。

米大リーグ公式サイトのマイケル・クレア記者は自身のXに実際の映像を公開。「日本でオオタニを見る際の奇妙すぎる点は、彼が打席に立つとスタジアムが耳をつんざくような大歓声になるのではなく、ほぼ完全な静寂に包まれることだ。その後、応援団の演奏が始まる」と指摘した。

日本ファンの振る舞いには、海外ファンから「日本の野球文化はもの凄くクールだよね」「この夏東京ドームで観戦した。人生で最高の体験の一つだったよ」「日本で野球を観戦するのは面白い経験だよ」「スタジアムが素晴らしいね」などと反響が寄せられた。また、米専門局「MLBネットワーク」のジョン・モロシ記者も「これが大好きだ」と引用リポストして反応していた。



（THE ANSWER編集部）