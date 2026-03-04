◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、強化試合・阪神戦（京セラＤ）に「１番・ＤＨ」で先発出場し、侍１番デビューを飾った。２打数無安打で途中交代したものの後に続く２番近藤、３番鈴木が計３打点を稼ぎ打線は活性化。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド（Ｒ）の初戦・台湾戦（６日・東京Ｄ）前、最後の実戦を白星で飾った。お茶をたてるまねをするチームの新パフォーマンスも“完成”。ＷＢＣ連覇に向け、準備が整った。

大谷と誠也の仲良しコンビが勝利の花道でじゃれ合い、充実の笑みを浮かべた。本番前最後の実戦となった阪神戦を終え、大阪での強化試合２戦はまさかの計５打数無安打。快音響かず、最終調整が完了した。だが、常に期待を何倍も超える大谷に対し、井端弘和監督は「しっかりとスイングしているので、本番になったら、きっちり結果を出してくれると思う」と、意にも介さなかった。

打順は慣れ親しむ“定位置”に戻った。代表での１番デビュー戦。井端監督は「慣れて打っているので雰囲気は確認したい」と語り、前日の２番起用に続きテストした。２打席とも平凡な内野ゴロに打ち取られたが、この日はコンビを組む近藤が２番で２安打。加えて、３番・誠也にも豪快なアーチが生まれるなど、トリオの他２人が機能し、３人で計８打数無安打で惜敗した前日とは明らかに流れが変わった。指揮官は「２日間あるので考える」と、熟考する姿勢だったものの、「シン・打線」への希望が膨らんだ。ドジャースでも移籍１年目となった２４年途中から１番打者を務め、昨季は１番の１４８試合で、打率２割８分４厘、９３打点を記録。最強のリードオフマンとして他球団に脅威を与えている実績もある。

自身の“無茶（むちゃ）ぶり”に責任を持ってサポートした。試合前の円陣。２日連続で声出しした日本ハム・北山が、茶せんをクルクルする動作を見せ、「『お茶たてポーズ』です。点（た）てるは点数の点なので、ダイヤモンドをかき混ぜ、みんなで点数とっていきましょう」と新パフォーマンスの改良を発表した。これを見て「へっへっへっ」と大爆笑していた大谷も実は関与。前夜の食事会場で誠也、村上も含めて席が一緒だったといい、北山は「会場で『お前も来いよ』となった。そこで『まだお茶かよ。けど面白いね』と言ってもらえ、今日に至りました」とホッと一息ついた。

今度こそ浸透するか。元はといえば、大谷が「セレブレーションを決めて発表しろ」と指令を出し、北山が「世界で戦うので日本の伝統文化で攻めたい」と、考案した「お茶ポーズ」。前日のオリックス戦で披露されたが、お茶を飲む手間のかかるポーズに反応はイマイチ。大谷が“追試”を要求した経緯があった。

前回大会と同じ大阪での焼き肉決起集会に、ユニークなパフォーマンス―。世界一へ縁起のいい流れができつつある。６日の１次Ｒ・台湾戦でいよいよ初戦を迎えるＷＢＣ。背番号１６の新ポーズ弾は、本番までお預けとなったが、大会連覇へ“茶柱”は立っている。（竹内 夏紀）

◆大谷翔平と侍ジャパン １４年１１月の日米野球で投手としてデビュー。１６年１１月１０日のメキシコとの強化試合第１戦（東京Ｄ）で１点を追う８回２死二塁の場面で代打で打者デビューを果たすも３球三振。翌日の同・第２戦は「３番・ＤＨ」で打者初スタメン出場となった。同１２日の強化試合・オランダ戦は６番。前回ＷＢＣは３番打者として主軸を担い、７試合で打率４割３分５厘、８打点、１本塁打。１番打者としては代表初出場だが、メジャーでは自身通算で１００打席以上立った打順別で、１番起用時が１００本塁打、打率２割８分８厘でいずれも最高成績だ。