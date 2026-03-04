◆ＷＢＣ強化試合 巨人２軍１―５オーストラリア代表（３日・サンマリン宮崎）

巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が３日、対外試合初安打を放った。出場機会確保のため、ＷＢＣ強化試合・オーストラリア代表戦（サンマリン宮崎）に「６番・遊撃」で先発出場。４点を追う７回無死の第３打席で右腕・ホールに対すると、カウント２―０から真ん中の直球を強振。左中間へはじき返し、５０メートル走６秒０の俊足を飛ばして迷わず二塁を陥れた。「いい形で１本ヒットが出たので一安心」。１１日に行われた１軍の紅白戦で“初安打”を放ったが、その後の対外試合では無安打。２５日には阿部監督から直接指導を受け、この日の快音につなげた。

自らの役割を強く意識する。４回無死二塁の第２打席では、進塁打のサインで遊ゴロ。「まだまだ課題は残っている。アウトになる打席の内容もこだわっていきたい」と結果とともに内容も重視していく。

今キャンプは１軍で完走し「守備も打撃も本当にお手本になる」と泉口から貪欲に技術を吸収した。５日からは１軍に再合流する予定。「もらえるチャンスは少ない。今やっていることを継続して結果を出したい」と、開幕１軍へ大事なオープン戦６番勝負に臨む。（加藤 翔平）