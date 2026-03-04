「それ反則」雰囲気がらり、23歳卓球女子の“新たな報告”にネット注目「一瞬どこのモデルさんかと」「最強かわいい」

長崎は自身のSNSでファッション誌への登場を報告した(C)Getty Images

先の卓球の全日本選手権で張本美和（木下グループ）と組み、女子ダブルスで優勝した長崎美柚（木下アビエル神奈川）が3月3日までに自身のインスタグラムを更新。「ライフスタイル＆ファッション誌safari『アスリートとデニム』に掲載していただきました。デニム・オン・デニムで“大人らしく” 競技や普段とはまた違う一面を撮っていただきました」とファッション誌に登場したと報告した。

投稿された写真では、黒のデニム地のシャツに、黒のデニムパンツを合わせ、長いつややかな髪とあいまって、クールな雰囲気を漂わせている。

ラケットとボールを手にし、スマッシュを華麗に決める別カットも掲載されていた。