「それ反則」雰囲気がらり、23歳卓球女子の“新たな報告”にネット注目「一瞬どこのモデルさんかと」「最強かわいい」
先の卓球の全日本選手権で張本美和（木下グループ）と組み、女子ダブルスで優勝した長崎美柚（木下アビエル神奈川）が3月3日までに自身のインスタグラムを更新。「ライフスタイル＆ファッション誌safari『アスリートとデニム』に掲載していただきました。デニム・オン・デニムで“大人らしく” 競技や普段とはまた違う一面を撮っていただきました」とファッション誌に登場したと報告した。
投稿された写真では、黒のデニム地のシャツに、黒のデニムパンツを合わせ、長いつややかな髪とあいまって、クールな雰囲気を漂わせている。
ラケットとボールを手にし、スマッシュを華麗に決める別カットも掲載されていた。
これにはSNS上でも「最強かわいい！」「一瞬どこのモデルさんかと」「カッコ良すぎるし、綺麗すぎる」「それ反則」「なんだなんだっ めっちゃ良いぞっ」と反響が広がっている。
現在23歳の長崎は世界ランク16位。身長164センチのサウスポーで、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）とのコンビ「Wみゆう」でも親しまれている。
