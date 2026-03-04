お笑いコンビ「オダウエダ」の小田結希（30）が3日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。一緒のマンションに住んでいた人気芸人を明かした。

今回は「芸人だけのトークを定点観察」を放送。そこでお笑いコンビ「モグライダー」ともしげの名前が話題にあがり、植田紫帆が相方の小田と仲が良いことを伝えた。

さらに植田は「ともしげさんと小田が仲良くなった経緯が家」と明かすと、小田は「同じマンションに住んでて」とうなずいた。一緒のマンションに住んでいることが分かった経緯については「私が『THE W』のときのもらったTシャツを干してた」とし「そうしたら、ともしげさんが街で私を何回か見かけたり、Tシャツが干してあったんで“小田ちゃん、あそこに住んでる?”って聞かれて発覚したんです」と明かした。

これに「安田大サーカス」のクロちゃんが「それ逆に言うの怖いけどね」と嫌われる可能性もあり確認しづらいとした。すると、植田が「これ怖いんが…ライブ中ですよ。ライブ中に急に舞台上で言った」と聞いたタイミングを振り返った。

このともしげの確認に「お客さんも“キャッ”ってなって…」とライブを見に来ていた人たちも引いていたと植田。お見送り芸人しんいちは「だって洗濯物で特定してんねんから」と引く理由に納得していた。