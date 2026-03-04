◇強化試合 阪神4―5侍ジャパン（2026年3月3日 京セラＤ）

圧巻の対外試合デビューだった。阪神の新外国人投手、ルーカス（ブルージェイズ）が3番手で5回に登板。侍ジャパン打線を13球で3者凡退に封じた。

「（日本代表は）素晴らしいチームなのは当然ですけど、そこにいいピッチングができたのは自信にもなります。非常にいい感じで投げることができた」

多彩な変化球と、キレキレの直球で惑わせた。先頭の牧には、25年にマークしたメジャー時代の最速に並ぶ156キロを2回計測。カウント2―2から144キロチェンジアップで空振り三振に斬ると、勢いは止まらない。源田は大きく真横に滑るスイーパーで左飛、中村はチェンジアップで右飛に。1メートル91の長身左腕が圧倒した。

虎党の大声援も背中を押した。強化試合の最終戦に、観衆3万3961人が集結。超満員となった京セラドームのマウンドをかみしめ「お客さんがたくさん入って、声援が凄く大きくて、投げていて本当に気持ち良かったですし楽しめました」と笑顔で振り返った。

初めて経験する日本の春季キャンプでは「日本人投手の投げる量にびっくりした」と目を丸くしながらも負けじとブルペンで投げ込み。先発候補として期待される29歳が手応えを深め、「次に向けて準備したいと思います」と早くも次戦を見据えていた。（山手 あかり）