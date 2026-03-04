「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、侍ジャパン５−４阪神」（３日、京セラドーム大阪）

野球ファンの高揚感が満ちた球場内でも、泰然として腕を振った。対するのは、メジャー組がズラリと並ぶ超豪華打線。「結果を出すだけ」と覚悟を持って挑んだ阪神・伊藤将が“大谷斬り”で開幕ローテ入りへアピールだ。

姿が見えるだけで歓声がわき起こる。初回先頭で大谷といきなり対峙（たいじ）。独特な雰囲気にのまれることなく、勝負は１球で決した。伏見のサインにうなずき、初球にカーブを選択。登板前日には「対戦できる機会はめったにない。打ち取れたら何でも良い」と話していた中、力ない一ゴロに打ち取り有言実行してみせた。「初球は丁寧にいこうと思っていた。ゾーン内にしっかり投げられた」と納得顔だ。

ただ、侍打線は簡単には終わらせてくれない。２死から相対した鈴木には、カウント２−１から外角直球を完璧に捉えられ左翼５階席に特大ソロを被弾。メジャー戦士の実力を見せつけられ「もうちょっと精度を上げていけたら」と反省した。

それでも４番・村上は一ゴロとし、傷は最小限。二回は先頭・岡本をチェンジアップで空振り三振、吉田を一ゴロとメジャー組を封じ、今季も対戦の可能性がある牧は初球スライダーで投ゴロに打ち取った。五つのゴロアウトを奪い、２回１失点。「低めに丁寧に投げて、ゴロアウトが取れたのは収穫」とうなずいた。新外国人のラグズデールらと開幕ローテ５、６番手を争うのが現状。貴重な経験を糧に、競争を勝ち抜く。