サッカーＷ杯北中米３カ国大会の開幕まで１００日となった３日、日本代表で前人未到となる５大会連続出場を目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が東京都小平市で取材に応じた。夢舞台が刻々と近づく中「焦りも高揚感もない」と平常心を強調。所属クラブでは開幕から４試合連続先発出場など状態を上げているが「まだまだ。ここから最高の状態になる確信がある」と自信に満ちた長友節をさく裂させ、“Ｗ杯仕様の長友佑都”に仕上げることを誓った。

◇ ◇

−Ｗ杯開幕１００日前を迎えた。

「１００日だろうが、５０日だろうが、全く意識はしてない。焦りも高揚感もなく、非常に安定している。自分が最高の状態でＷ杯に立てる明確なイメージがしっかりとある。焦らずにここから上げていけば、最高の状態になる確信がある。行きます、５回目」

−全盛期を取り戻す。現状は何％か。

「７０くらい。ここから花粉の時期も過ぎて、体もコンディションも抜群に仕上がってくる。夏に向けて上がってくるのがこれまでも証明されている。見ていてください」

−開幕からキレキレ。要因は？

「いっぱいあるけど、企業秘密（笑）。ライバルに聞かれると、後輩たちが向上しちゃう。また僕が引退した時か、Ｗ杯が終わった時に伝えたい。ただ、全盛期のインテル時代は、まだまだスピード、キレがあった。そこには戻していくつもり。森保さんにも見せる。何も言えなくなると思います。４０になる男でもここまで伸びるんだと」

−改めてＷ杯はどういう舞台か。

「分からない。本当に。そのぐらい大きな存在というか…。じゃないと、こんなおっさんになっても目指してない。それが答えかな」

−Ｗ杯にそこまで魅了される理由は。

「いや、これもね、自分の魂が求めてるものなので…分かんない。何でこんなに俺はＷ杯に吸い込まれていくのか、いまだに解明できていない。僕の人生にとって家族みたいな、なくてはならない存在。特別な大会」

−前回大会は「ブラボー！」で日本中が盛り上がった。今回はやらせたい言葉は。

「そんなプレッシャーをかけないで（笑）。ブラボーを超える言葉はなかなかないでしょ」

−家族の力は。

「そりゃあ、計り知れない。言語化できないくらいの大きさ。結婚して３回目のＷ杯に自分は行く。（妻の）愛梨は僕よりもメンタル強い。自分が苦しんでいる時に来る言葉は非常に前向きで、だからこそ５回目のＷ杯を自分は目指せる」

【長友Ｗ杯４大会ハイライト】

▼１０年南アフリカ Ｗ杯初出場。左サイドバックで全４試合にフル出場し１６強に貢献。

▼１４年ブラジル 全３試合にフル出場したが１次リーグ敗退。

▼１８年ロシア 大会前に金髪に染めて話題を呼び、全４試合フル出場。１次リーグ第２戦のセネガル戦では乾の同点ゴールをアシストするなど１６強に貢献。

▼２２年カタール 金髪でドーハ入りしたが、初戦前日に赤色に変更。１次リーグでドイツ、スペインの強豪を破り「ブラボー！」と絶叫を連発し、日本中を湧かせた。全４試合で先発して１６強。

◆長友 佑都（ながとも・ゆうと）１９８６年９月１２日、愛媛県西条市出身。東福岡高から明大を経て在学中の２００８年にＦＣ東京入り。１０年からイタリア１部のチェゼーナ、インテル、トルコ１部のガラタサライ、フランス１部マルセイユでプレー。２１年９月にＦＣ東京復帰。０８年に日本代表デビュー。２２年のカタールＷ杯で日本選手最多に並ぶ４度目のＷ杯出場を果たした。歴代２位の国際Ａマッチ通算１４４試合出場４得点。１７０センチ、６８キロ。利き足は右。妻はタレントの平愛梨。