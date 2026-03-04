俳優の町田啓太（３５）が日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（４月１１日スタート。土曜、後９・００）に主演することが３日、分かった。

学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」が舞台のオリジナル作品で、町田は子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキ役。同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本穂香、浮田の息子・藤永蒼空役を山岸想が演じる。

町田はオファーを振り返り「『教師役や、子どもたちと触れ合う役を演じてみたい』と思っていたタイミングでいただいたお話だったので、運命的なものを感じました」と目を輝かせた。

台本を読んで「これは子どもたちが主役の物語だ」と感じたといい、「撮影を通して、子どもたちがどんなふうに輝き、どんな表情を見せてくれるのか、それを浴びられるのが楽しみになる台本でした」と明かした。

フリースクールを舞台にしたドラマは「日本では珍しい試みだと伺っています」といい、「まずは『こういう居場所もあるんだ』と知っていただけることが、この作品の大きな見どころです」と意義を強調。

「子どもたち、そして、子どもだった大人たち、皆さんに楽しんでいただきながら、いとしいと思ってもらえるドラマになるよう、精いっぱい頑張ります」と意気込んでいる。