巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が７日のオリックスとのオープン戦（京セラＤ）で来日初先発することが３日、分かった。春季キャンプから快投を続けてきた最速１６０キロ右腕がし烈な開幕ローテ争いに加わる。

ベネズエラからやってきた剛腕が敵地・京セラＤの真っさらなマウンドに立つ。新戦力のマタが７日土曜のオリックス戦で来日初先発することが判明した。身長１９０センチ、体重１０１キロと馬力あふれる右腕。３イニングを予定しているとみられ、同じく先発候補の則本へとバトンをつなぐ形になりそうだ。

１日に打ち上げた春季キャンプは故障なく完走。練習メニューや環境、食事含めて日本式に慣れながら「すごくいいキャンプだった」と宮崎、沖縄で調整を進めてきた。１５０キロ台後半のツーシームを軸にスライダー、カーブ、チェンジアップも操る新助っ人。２月１６日の初ライブＢＰでは最速１５４キロで打者のべ８人に１安打３奪三振と快投。初実戦となった同２３日の楽天戦（那覇）でも３番手で１回１安打０封１Ｋ、驚異の１５６キロを計測するなど実力の一端を示した。

１６歳でレッドソックスと契約を結んだ有望株。「先発でもリリーフでも、必要とされるポジションで貢献したい」と献身的な姿勢を貫くが、米マイナー時代は通算１５０登板で１０１先発。今オフに参戦したベネズエラ・ウィンターリーグでも７先発で４勝、防御率１・５７と結果を残し、阿部監督もスターターとして大きな期待を寄せている。

６日の第１戦は昨季チームトップ１１勝の山崎が先発予定で、開幕ローテ候補のウィットリー、戸郷、ドラフト１位ルーキーの竹丸、同３位の山城は１０日からのソフトバンク３連戦（宇部、みずほペイペイ）で登板する見込み。開幕まで残り４週間。外国人枠争いも激しさを増す中、マタにとって大きなアピールチャンスが巡ってきた。