◆米大リーグ 強化試合 ジャイアンツ―米国代表（３日・米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）

米国でのワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）参加チームの強化試合も３日（日本時間４日）からスタート。最強布陣と呼ばれる米国代表はジャイアンツと対戦。先発オーダーが次のように発表となった。

１番・遊撃＝ウィット（ロイヤルズ）打率２割９分５厘、２３本塁打

２番・一塁＝ハーパー（フィリーズ）打率２割６分１厘、２７本塁打

３番・右翼＝ジャッジ（ヤンキース）打率３割３分１厘、５３本塁打」

４番・ＤＨ＝シュワバー（フィリーズ）打率２割４分、５６本塁打

５番・三塁＝ブレグマン（カブス）打率２割７分３厘、１８本塁打

６番・捕手＝ローリー（マリナーズ）打率２割４分７厘、６０本塁打

７番・左翼＝アンソニー（レッドソックス）打率２割９分２厘、８本塁打

８番・中堅＝バクストン（ツインズ）打率２割４分８厘３５本塁打

９番・二塁＝チュラング（ブルワーズ）打率２割８分８厘、１８本塁打

先発投手＝スキーンズ（パイレーツ）１０勝１０敗、防御率１・９７