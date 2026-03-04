米国代表が強化試合・ジャイアンツ戦の先発オーダー発表 ３番ジャッジ、４番シュワバー、先発はスキーンズ
◆米大リーグ 強化試合 ジャイアンツ―米国代表（３日・米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）
米国でのワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）参加チームの強化試合も３日（日本時間４日）からスタート。最強布陣と呼ばれる米国代表はジャイアンツと対戦。先発オーダーが次のように発表となった。
１番・遊撃＝ウィット（ロイヤルズ）打率２割９分５厘、２３本塁打
２番・一塁＝ハーパー（フィリーズ）打率２割６分１厘、２７本塁打
３番・右翼＝ジャッジ（ヤンキース）打率３割３分１厘、５３本塁打」
４番・ＤＨ＝シュワバー（フィリーズ）打率２割４分、５６本塁打
５番・三塁＝ブレグマン（カブス）打率２割７分３厘、１８本塁打
６番・捕手＝ローリー（マリナーズ）打率２割４分７厘、６０本塁打
７番・左翼＝アンソニー（レッドソックス）打率２割９分２厘、８本塁打
８番・中堅＝バクストン（ツインズ）打率２割４分８厘３５本塁打
９番・二塁＝チュラング（ブルワーズ）打率２割８分８厘、１８本塁打
先発投手＝スキーンズ（パイレーツ）１０勝１０敗、防御率１・９７